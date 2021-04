EISHOCKEY EVZ-Trainer Dan Tangnes sagt vor dem Playoff-Start: «Viele wollen uns versagen sehen» Dan Tangnes warnt nach der Rekord-Qualifikation und vor den Playoffs vor einem Selbstläufer. Dort wartet im Viertelfinal der amtierende Meister SC Bern. Die Final-Reprise von 2019 und 2017.

Dan Tangnes: «Die Spieler sind motiviert bis in die Fingerspitzen, ich bin es auch.» Martin Meienberger/Freshfocus (Langnau, 26. März 2021)

Es sind mittlerweile zwei Jahre ins Land gezogen, als der EV Zug zuletzt ein Playoff-Spiel gewann. Der Sieg datiert gestern vor zwei Jahren am 11. April 2019, als die Zentralschweizer die erste Partie der Final-Serie gegen den SCBern zu ihren Gunsten entschieden. Er war zugleich der letzte. Der amtierende Meister aus der Hauptstadt entschied das Aufeinandertreffen diskussionslos mit 4:1-Siegen.

Heute ist die Ausgangslage eine andere. Viertelfinal-Gegner Bern ist nach seiner ruhmreichsten Phase mit drei Meistertiteln (2016, 2017, 2019) innert vier Jahren längst nicht mehr das Nonplusultra. Diese Saison dominieren Personaldebatten die Schlagzeilen. Wesentlich entspannter lebt es sich beim EV Zug, der sich nicht mit Nebenschauplätzen auseinandersetzen muss.

Auch beim Titelfavorit Nummer eins hat sich im Vergleich zum letzten Sieg in den Playoffs einiges getan. Nicht was die Trainerposition anbelangt, aber das Spielerpersonal. Von den damals 22 eingesetzten Akteuren im besagten Spiel sind noch zehn Teil des Kaders 2020/21. Trainer Dan Tangnes ist überzeugt:

«Wir sind reifer geworden und haben qualitativ das bessere Team als vor zwei Jahren.»

Der Norweger kann den Playoff-Start morgen Abend kaum erwarten. «Die Spieler sind motiviert bis in die Fingerspitzen, ich bin es auch.» Dass sich der SC Bern an den Playoff-Rhythmus mit einem Spiel alle zwei Tage bereits gewöhnt hat und der EVZ eine einwöchige Wettkampfpause durchmachte, wertet Tangnes weder als Vor- noch als Nachteil. «Der Fokus gilt unseren Stärken. Alles andere können wir nicht beeinflussen. Wir wollen unser Spiel durchziehen, so, wie wir das über weite Strecken in der Qualifikation getan haben.»

Lernen, Emotionen zu kanalisieren

Nach zwei trainingsfreien Tagen am Dienstag und Mittwoch wurde die Intensität in den Trainings wieder hochgefahren. Es wurde an der Spritzigkeit und der konditionellen Frische gearbeitet. Auch viele Einzelgespräche wurden geführt. «Der Gegner wird versuchen, unsere besten Spieler gezielt einzuschüchtern und Strafen zu provozieren. Das ist Teil des Spiels», so Tangnes und führt aus: «Für den gegnerischen Coach lautet die Frage: ‹Wie kann ich dem EV Zug am meisten wehtun, um ihn aus der Balance zu bringen?›» Für Tangnes ist deshalb klar: «Wir müssen mit Kopf und Cleverness spielen und uns nicht ablenken lassen. Wer mit Emotionen am besten umgeht, ist am längeren Hebel.»

Dass die Erwartungen und der Druck nach der Rekord-Qualifikation so gross wie nie zuvor sind, ist Tangnes bewusst. «Im Profigeschäft spürt man tagtäglich Leistungsdruck. Die Kunst ist es, damit umzugehen.» Für den 42-Jährigen ist Druck auch Anerkennung. «Der ganze Kanton Zug sehnt sich nach dem zweiten Meistertitel, das spüre ich Tag für Tag», sagt der Trainer, und schiebt hinterher: «Viele wollen uns auch versagen sehen.» Den Status des Kronfavoriten habe man sich erspielt, so Tangnes. »Wir haben den Anspruch an uns selber, unsere bisherige Leistung zu bestätigen.» Er macht sich auf emotionale und nervenaufreibende Wochen gefasst. «In den Playoffs geht es um alles oder nichts.»

Beruhigende Personalsituation

Der Norweger ruft in Erinnerung, dass das Pendel auch plötzlich nach unten ausschlagen könne. «Bei Tampa Bay hätte das auch niemand für möglich gehalten.» Die NHL-Franchise erlebte 2019 nach einer fantastischen Hauptrunde mit 62 Siegen – gleichbedeutend mit der Einstellung des NHL-Rekords – ein Debakel. Sie schied gegen die Columbus Blue Jackets mit 0:4-Niederlagen in der ersten Playoff-Runde sang- und klanglos aus. Tampa holte den Gewinn des Stanley Cup 2020 nach. «Wir wollen aber nicht bis nächstes Jahr warten, sondern jetzt die Chance nutzen», lautet die Kampfansage von Tangnes.

Voraussichtlich können die Zuger am Dienstag in Vollbesetzung antreten, ausgenommen die langzeitverletzten Calvin Thürkauf und Dario Wüthrich. Eine gute Basis auf der Mission zum Ziel.