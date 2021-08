Champions Hockey League Vojens wer? Der EV Zug bekommt es im zweiten Gruppenspiel mit dem Aussenseiter aus Dänemark zu tun Der EV Zug strebt am Samstag (17.45 Uhr) den ersten Sieg im europäischen Wettbewerb an. Es wartet der neunfache dänische Meister.

Vier Spiele, vier Siege: Auf europäischer Ebene hielt sich der EV Zug gegen dänische Mannschaften bislang schadlos. Je zweimal gegen Esbjerg und Rungsted Ishockey war der amtierende Schweizer Meister siegreich. Die weisse Weste will Zug auch nach dem Duell auswärts gegen Sonderjyske Vojens wahren. Die Zuger werden das zweite Gruppenspiel der Champions League nicht auf die leichte Schulter nehmen. Nicht nur weil sie nach der Niederlage am Donnerstag gegen ein starkes Rögle eine Reaktion zeigen wollen, sondern die Dänen ihrerseits im Auftaktspiel viele gute Ansätze zeigten. Obwohl der neunfache Meister gegen Red Bull München mit 1:5 verlor, gestaltete der Aussenseiter das Duell gegen den Favoriten lange auf Augenhöhe. Im dritten Drittel liess dann die Kraft nach.

Reto Suri (links) bejubelt mit Livio Stadler den zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich gegen Rögle. Bild: Niclas Joensson / Freshfocus (Halmstad, 26. August 2021)

Wer noch nie etwas über den Klub aus dem 7500-Einwohner-Dorf – 50Kilometer nördlich der deutschen Grenze – gehört hat, braucht sich nicht zu genieren. Den grössten Erfolg feierte der Klub letztes Jahr, als er als erstes dänisches Team den IIHF Continental Cup gewann und sich somit für die europäische Königsklasse qualifizierte. Bei diesem Wettbewerb mischen jeweils die Landesmeister der europäischen Ligen mit, die nicht an der Champions Hockey League teilnehmen. Für Vojens ist es die dritte Teilnahme in der Königsklasse.

Sechsstündige Busfahrt von Schweden nach Dänemark

Die Dänen haben nichts zu verlieren. Vojens-Stürmer Steffen Frank fasste nach der Gruppenauslosung die Ausgangslage mit folgenden Worten zusammen: «Schlimmer hätte es, sportlich gesehen, kaum kommen können.» EVZ-Coach Dan Tangnes findet jedoch, man tue dem dänischen Hockey unrecht, wenn man ihm die Qualität abspreche.

Gestern ist der EVZ-Tross nach sechs Stunden Fahrt mit dem Bus in Vojens angekommen und konnte am späten Nachmittag eine kurze Trainingseinheit absolvieren. «Wir werden auf einen hartnäckigen Gegner treffen, der uns alles abverlangt», erklärte Tangnes am Vorabend des Spiels. Er habe mit seinen Assistenten die Dänen genau unter die Lupe genommen. Er will vermeiden, nach den beiden Gastspielen in Schweden und Dänemark ohne Punkte heimzukommen. «Wir wollen unserem Favoritenstatus gerecht werden.»