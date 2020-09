Wegen positivem Coronatest: Swiss-League-Spiel zwischen EVZ Academy und Ticino Rockets abgebrochen Ein beim Match nicht anwesender Spieler der Tessiner wurde positiv auf Covid-19 getestet. Weil er mit der Mannschaft Kontakt hatte, musste das Spiel im zweiten Drittel beendet werden. Für das EVZ-Farmteam hat der Vorfall keine Konsequenzen.

Zwischen dem Farmteam des EV Zug und der Ticino Rockets lief das zweite Drittel, als die Tessiner eine Nachricht ereilte, die zum Spielabbruch führte. Der Coronatest eines Spielers schlug positiv an. Wie Sportchef Sebastien Reuille gegenüber dem «Corriere del Ticino» erklärte, fühlte sich der betroffene Spieler bereits am Mittwochmorgen vor dem Training nicht so fit, ging nicht mit der Mannschaft aufs Eis und wurde nach Hause geschickt. Laut dem Sportchef hatte er anschliessend keinen Kontakt mehr zu den Mannschaftskollegen. Das Problem: Der namentlich nicht genannte Spieler hatte seine Mannschaftskameraden, Trainer und Mitarbeiter gesehen, als er die ersten Symptome zeigte.

Tessiner werden getestet, die Zuger nicht

Die Mannschaft ist einen Tag später ohne Vorahnung ans Spiel nach Zug gefahren. Während der Partie wurde dann die sportliche Führung der Tessiner informiert, dass der Coronatest positiv war. Sportchef Sebastien Reuille informierte die Liga und die Leitung der EVZ Academy. Aus Gründen der Vorsicht entschieden beide Mannschaften, nach den ersten zwanzig Minuten nicht mehr aufs Eis zurückzukehren, was zum Spielabbruch führte. Die Präsenzliste der Rockets wurde an den Kanton Tessin weitergeleitet. Die Spieler werden nun getestet, um herauszufinden, ob weitere Mitglieder des Kader infiziert sind und ob sie sich einer Quarantäne unterziehen müssen.

Auf Anfrage hatte man bei der Zuger Gesundheitsdirektion keine Kenntnis vom Matchabbruch. «Der positive Fall des Tessiners bleibt für die Zuger Spieler ohne Konsequenzen. Massnahmen sind keine nötig, da es nicht zu direktem Kontakt zwischen den Zuger Spielern und der infizierten Person kam», sagt Aurel Köpfli, Kommunikationsverantwortlicher bei der Zuger Gesundheitsdirektion. Dies bestätigt auch der EV Zug. «Der Trainings- und Spielbetrieb läuft bis auf Weiteres ohne Einschränkungen weiter. Der Spielabbruch war eine Vorsichtsmassnahme, um das Risiko für beide Teams bestmöglich zu minimieren», sagt Mediensprecherin Marisa Boog.