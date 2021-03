EISHOCKEY «Die Beine der Spieler waren nicht so spritzig» – Ambri beendet Zuger Siegesserie und darf weiter hoffen Entschlossene Tessiner beenden ihren Negativtrend und stoppen den Höhenflug des EV Zug. Die mehrtägige Quarantäne hat beim Tabellenführer Spuren hinterlassen.

Zug-Stürmer Carl Klingberg (links) löst sich hier von Ambris Verteidiger Jannik Fischer. Bild: Patrick Straub/Freshfocus (Zug, 19. März 2021)

Zug verpasst das «Stängeli». Gegen den HC Ambri-Piotta hätte der Tabellenführer den zehnten Sieg in Folge einfahren können. Nun weiss er wieder, wie es sich anfühlt, zu verlieren. «Es ist kein schönes Gefühl, die Enttäuschung ist gross», haderte Verteidiger Livio Stadler nach der 2:3-Heimniederlage: «Die Ansätze waren gut, aber die Defensivarbeit zu wenig solid. Und vor dem gegnerischen Tor hatten wir zu wenig Biss. So kann man nicht gewinnen.»

Die Ausgangslage, um erstmals in der Klubhistorie die 100-Punkte-Marke zu knacken, war eigentlich verheissungsvoll. Die Zentralschweizer sind in der Bossard-Arena eine Macht und haben in 19 der 20 Spielen gepunktet. Die Tessiner dagegen mussten zuletzt sechs Mal in Folge als Verlierer vom Eis. Vor allem in der Offensive agierte der Tabellenelfte harmlos – das Fehlen des finnischen Topskorer Julius Nättinen ist augenscheinlich. «Ich will keine Ausrede suchen, aber die mehrtägige Quarantäne hat natürlich unseren Lauf und Rhythmus gebrochen. Die Beine der Spieler waren nicht so spritzig wie in den letzten Wochen», meinte Trainer Dan Tangnes.

Perlini lässt Genoni alt aussehen

Wie schon in der Saison 2016/17 war es Ambri, das den Zuger Lauf ausbremste. Vom 26. November bis zum 7. Januar gewann Zug neun Mal in Serie. Bis ein gewisser Paolo Duca – der heute die sportlichen Geschicke der Leventiner als Sportchef in der Hand hält – als entscheidender Penaltyschütze das Siegtor markierte.

Zug hatte das Spiel über weite Strecken im Griff und kam zu etlichen Abschlüssen, die jedoch meist zu unpräzis waren oder vom stilsicheren Ambri-Goalie Benjamin Conz entschärft wurden. Im ersten Drittel traten die Gäste offensiv nur selten in Erscheinung, nutzen aber einen von sechs Torschüssen. Brendan Perlinis Schuss (8.) aus spitzem Winkel muss Leonardo Genoni auf seine Kappe nehmen.

Premiere feierte Academy-Spieler Dario Allenspach, der in der 29. Minute sein erstes Tor in der National League erzielte. Mit Debütant Valentin Hofer hätte nur eine Minute später ein weiterer Nachwuchsspieler für Zuger Jubel sorgen können, doch der Stürmer scheiterte an der Torumrandung. Kaltschnäuziger war Ambri: Giacomo Dal Pian (38.) brachte die Gäste noch vor der zweiten Pause in Führung. Zug drückte auf den Ausgleich, doch das Tor schien wie vernagelt. Doppeltorschütze Dal Pian (57.) sorgte für die Entscheidung. Santeri Alatalos 2:3-Anschlusstreffer in der letzten Spielminute kam zu spät.

Die wichtigsten Momente des Spiels im Video

Ein arg dezimiertes Zuger Kollektiv

Yannick Zehnder, Dario Wüthrich, Grégory Hofmann, Raphael Diaz, Dominik Schlumpf, Claudio Cadonau, Calvin Thürkauf, Sven Senteler: Die mit neun Namen aufgeführte Absenzenliste aufgrund von Verletzungen und Corona-Nachwehen konnte der Tabellenführer nicht kompensieren. Auch aus acht Minuten Überzahl konnte Zug keinen Profit ziehen. Stadler meinte:

«Wir müssen die Fehler bei uns suchen und es am Samstag gegen die ZSC Lions besser machen.»

Zug kann sich über mangelnde Spielpraxis nicht beklagen. Mit sechs Partien in neun Tagen steht eine intensive Phase bevor. Während es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis der Tabellenführer den Qualifikationssieg eintüten kann, kämpfen die Biancoblu am anderen Ende der Tabelle darum, die Hoffnungen auf die Pre-Playoffs am Leben zu erhalten, um nicht frühzeitig in die Ferien in zu müssen. Mit dem ersten Sieg in der Bossard-Arena seit über zwei Jahren hat Ambri den Grundstein gelegt.