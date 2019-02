EV Zug krönt speziellen Abend mit Sieg gegen den SC Bern Nach zwei schwachen Auftritten setzt der EV Zug mit einem 4:2-Heimsieg gegen Leader Bern ein wichtiges Zeichen. Brian Flynn zeichnet sich als Doppel-Torschütze aus. Sascha Fey

Auftritt im Schwinger-Outfit: Die Zuger mit Dennis Everberg bodigen Leader Bern. (Bild: Alexandra Wey/Keystone (Zug, 23. Februar 2019))

Vom 23. bis 25. August findet in Zug das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest statt, das schweizweit eine grosse Stahlkraft hat. Dem bevorstehenden Anlass zur Ehre waren nicht nur in und ausserhalb der Bossard-Arena Alphornklänge zu hören, sondern spielte der EVZ für einmal auch in Trikots im Edelweissmuster. Der Übergabe des Pucks wohnten mit Marcel Bieri, Pirmin Reichmuth und Christian Schuler auch drei Topschwinger bei.

Ob es an den speziellen Umständen lag, sei dahingestellt, jedenfalls starteten die Zentralschweizer äussert aggressiv in die Partie. Die anfängliche Dominanz zahlte sich aus, nach fünf Minuten lag das Heimteam 2:0 in Führung. Das erste Tor erzielte Brian Flynn bereits nach 24 Sekunden, ehe Reto Suri im ersten Überzahlspiel der Zuger etwas glückhaft nachdoppelte. Er war für den EVZ der 24. Powerplay-Treffer vor heimischem Publikum in der laufenden Meisterschaft, was ligaweit der Bestwert ist.

Die Zuger tragen Schwingerkluft - denn diesen Sommer findet das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest in Zug statt. (Bild: KEYSTONE/Alexandra Wey, Zug, 23. Februar 2019) Der EV Zug besiegt den SC Bern in der Bossard Arena mit 4:2. (Bild: KEYSTONE/Alexandra Wey, Zug, 23. Februar 2019) Die Spieler des EV Zug im Eishockey-Meisterschaftsspiel der National League zwischen dem EV Zug und dem SC Bern. (Bild: KEYSTONE/Alexandra Wey, Zug, 23. Februar 2019) Zugs Lino Martschini (links) im Duell mit Berns Tristan Scherwey. (Bild: KEYSTONE/Alexandra Wey, Zug 23. Februar 2019) Nach dem 4:2-Sieg sind die Zuger erleichtert. (Bild: KEYSTONE/Alexandra Wey, Zug, 23. Februar 2019) Zugs Reto Suri klatscht seine Teamkollegen ab. (Bild: KEYSTONE/Alexandra Wey, Zug, 23. Februar 2019) Die bangen Minuten vor dem Schlusspfiff. (Bild: KEYSTONE/Alexandra Wey, Zug, 23. Februar 2019) Knaben in Schwingerhosen feuern ihre Vorbilder an. (Bild: KEYSTONE/Alexandra Wey, Zug, 23. Februar 2019) Dennis Everberg, Yannick-Lennart Albrecht und David McIntyre (von links) erholen sich auf der Bank. (Bild: KEYSTONE/Alexandra Wey, Zug, 23. Februar 2019) Jubel bei den Zugern. (Bild: KEYSTONE/Alexandra Wey, Zug, 23. Februar 2019) Zugs Torhüter Tobias Stephan verteidigt das Tor bei einem Angriff von Berns Marc Kämpf. (Bild: KEYSTONE/Alexandra Wey, Zug, 23. Februar 2019) Zugs Dario Simion versucht sich vor dem Berner Tor. (Bild: KEYSTONE/Alexandra Wey, Zug, 23. Februar 2019) Die beiden Berner Leonardo Genoni (Tor) und Adam Almquist verteidigen sich gegen Zugs Reto Suri. (Bild: KEYSTONE/Alexandra Wey, Zug, 23. Februar 2019) Zugs Torhüter Tobias Stephan im Duell mit Berns Simon Moser. (Bild: KEYSTONE/Alexandra Wey, Zug, 23. Februar 2019) Zugs Dennis Everberg jubelt in der Bossard Arena in Zug. (Bild: KEYSTONE/Alexandra Wey, Zug, 23. Februar 2019) Zugs Torhüter Tobias Stephan kann den Puck beim Tor zum 2:1 nicht mehr halten. (Bild: KEYSTONE/Alexandra Wey, Zug, 23. Februar 2019) Berns Simon Moser im Duell mit Zugs Raphael Diaz. (Bild: KEYSTONE/Alexandra Wey, Zug, 23. Februar 2019) Jubel bei den Zugern Raphael Diaz, Reto Suri und Carl Klingberg, von links, nach dem Tor zum 2:0 gegen den SC Bern. (Bild: KEYSTONE/Alexandra Wey, Zug, 23. Februar 2019) 18 Bilder Die Zuger spielen in Schwingerkluft - und siegen gegen den SC Bern

Im zweiten Abschnitt dauerte es gar nur 20 Sekunden, bis ­erneut Flynn mit dem 3:1 den Zwei-Tore-Vorsprung wieder herstellte. Die Atmosphäre in der Bossard-Arena scheint den vor einem Monat verpflichteten Amerikaner zu beflügeln, hat er doch in seinen letzten drei Heimspielen nicht weniger als fünfmal getroffen – schon beim 3:0 gegen die ZSC Lions war er zweimal erfolgreich gewesen. Die Vorarbeit leistete wie beim 1:0 der Schwede Carl Klingberg, der in seinem dritten Spiel in der National League nach der am 30. November erlittenen Nackenverletzung eine starke Leistung zeigte und eindrücklich bewies, dass der gravierende Unfall – er war in Langnau kopfvoran in die Bande gestürzt – keine mentale Spuren hinterlassen hat.

Martschini: «Wir zeigten, dass wir da sind»

Nur 77 Sekunden nach dem 3:1 erhöhte Lino Martschini mit einem herrlich verwandelten Penalty nach einem Foul an Dario Simion auf 4:1. Der Flügel totalisiert nun 21 Saisontore. Auch im letzten Drittel wäre Flynn beinahe ein frühes Tor gelungen. «Es waren sehr gute erste Einsätze, die uns Vertrauen gegeben haben», sagte Martschini.

Nach dem 4:1 liessen die Zuger nicht wie in der zweiten Hälfte des ersten Drittels nach. Vielmehr setzten sie die Berner weiter unter Druck, einzig die Effizienz liess zu wünschen übrig. Dennoch verkürzten die Gäste in der 27. Minute auf 2:4; Andrew Ebbett reüssierte wie bereits Thomas Rüfenacht beim 1:2 (10.) im Powerplay. Überhaupt haben die Zuger im eigentlich starken Boxplay etwas nachgelassen. In den letzten vier Partien gestanden sie den Gegnern in Unterzahl nicht weniger als sechs Tore zu.

Als die Berner in den letzten 20 Minuten doch noch zulegten, konnten sich die Zuger auf Goalie Tobias Stephan verlassen. So schaute am Ende der dritte Sieg in Serie (inklusive Cup) gegen den Leader heraus, der erste zu Hause seit dem 13. April 2017. Zuvor hatte es gegen den SCB acht Niederlagen hintereinander abgesetzt. Damit machten die Zuger den Kampf um den Sieg in der Qualifikation nochmals spannend, der Rückstand auf die Berner beträgt vier Spiele vor dem Ende noch zwei Punkte.

Gleichzeitig zeigte der EVZ eine starke Reaktion auf die zuvor schwachen Auftritte gegen Ambri (3:6) und Lausanne (2:5), was im Hinblick auf die Playoffs ein wichtiges Zeichen war. «Wir investierten während 60 Minuten viel», so Martschini. «Der Schlüssel war, dass wir nach dem 4:2 nicht zurückgestanden sind. Wir arbeiteten defensiv solid weiter, liessen wenig zu und hatten vorne unsere Chancen.»

Waren die speziellen Umstände eine zusätzliche Motivation? «Wir versuchten, den Event auszublenden. Im Nachhinein kann man sagen, es war cool, dass wir eine solche Leistung aufs Eis bringen konnten. Wir sahen heute, was es braucht, zeigten, dass wir das sind.»