Zug startet Mission Titelverteidigung gegen Thurgau

Titelverteidiger EV Zug bekommt es in den Sechzehntelfinals des Schweizer Cup mit dem HC Thurgau aus der Swiss League zu tun.

Spannend verspricht das Duell zwischen Kloten und den Rapperswil-Jona Lakers zu werden. Die beiden Teams lieferten sich im vergangenen Jahr eine epische Ligaqualifikation, in der sich die Lakers im entscheidenden siebenten Spiel 2:1 nach Verlängerung durchsetzten. Kloten verpasste in diesem Jahr deutlich den angestrebten Wiederaufstieg in die National League. Die Lakers scheiterten im Cup erst im Final an Zug (1:5), nachdem sie 2018 als Unterklassiger sensationell triumphiert hatten.





Schweizer Cup. Sechzehntelfinals. Auslosung: Sierre (Swiss League) - Lausanne. Villars (1. Liga) - Genève-Servette. Valais Chablais (MSL) - Fribourg-Gottéron. Visp (Swiss League) - La Chaux-de-Fonds (Swiss League). Luzern (1. Liga) - Langenthal (Swiss League). Burgdorf (1. Liga) - Olten (Swiss League). EVZ Academy (Swiss League) - Bern. Wiki-Münsingen (MSL) - Ajoie (Swiss League). GCK Lions (Swiss League) - SCL Tigers. Hockey Huttwil (MSL) - Biel. Kloten (Swiss League) - Rapperswil-Jona Lakers. Arosa (MSL) - Lugano. Winterthur (Swiss League) - ZSC Lions. Dübendorf (MSL) - Ambri-Piotta. Thurgau (Swiss League) - Zug (Titelverteidiger). Frauenfeld (1. Liga) - Davos. - Spieldaten: 10./11. September 2019.