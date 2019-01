Ex-FCL-Spieler Alain Wiss mit Kreuzbandriss Viel Pech für Alain Wiss: Der Littauer Spieler des FC St. Gallen hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen. Dies ergaben Untersuchen in der Zentralschweiz. Raphael Gutzwiller

Nach der folgenschweren Verletzung: Alain Wiss wird von Ärzten geplegt. (Bild: Valeria Witters/Freshfocus (La Manga, 14. Januar 2019))



Der Littauer Alain Wiss (28), Spieler des FC St. Gallen, hat einen Kreuzbandriss erlitten. Dieser Verdacht bestätigte sich bei Untersuchen in der Zentralschweiz. Wiss muss operiert werden und fällt für rund sechs Monate aus.

Der Innenverteidiger hat sich die Verletzung in einem Testspiel gegen den Hamburger SV (3:0) am Montag zugezogen und reiste deshalb vorzeitig aus dem Trainingslager des FC St. Gallen in La Manga (Spanien) ab. Sein Vertrag in St. Gallen läuft im Sommer aus.

Alain Wiss wechselte im Sommer 2015 nach mehreren Jahren beim FC Luzern zum FC St. Gallen, wo er bislang 72 Meisterschaftsspiele (3 Tore) bestritt.