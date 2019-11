Ex-Nati-Trainer Köbi Kuhn ist im Alter von 76 Jahren verstorben Der ehemalige Schweizer Fussball-Nationaltrainer Jakob «Köbi» Kuhn ist im Alter von 76 Jahren gestorben. Insbesondere an der Weltmeisterschaft in Deutschland 2006 war er Teil einer grossen nationalen Euphorie. In jenem Jahr wurde er auch zum Schweizer des Jahres ausgezeichnet.

Köbi Kuhn ist gestorben. (Bild: Keystone/Gian Ehrenzeller, Ilanz, 26. Mai 2016)

(stp) Die Schweizer Fussballwelt trauert: Köbi Kuhn ist gestorben. Dies vermeldete die Schweizer Illustrierte am Dienstagnachmittag. Köbi Kuhn war von 2001 bis 2008 Trainer der Fussball-Nationalmannschaft. Der ehemalige Fifa-Chef Sepp Blatter hatte Kuhns Tod gegenüber der Schweizer Illustrierten bestätigt. Blatter sagt:

«Es stimmt, er ist am Dienstag nach langer Krankheit gestorben. Er war ein ganz Grosser des Schweizer Fussballs und des FC Zürich. Wir sind alle sehr traurig und werden ihn nie vergessen.»

Erst vor einem Monat war bekannt geworden, dass Kuhn auf der Intensivstation des Zürcher Triemlispitals liegt. Seine Lunge machte dem einstigen Fussball-Profi zu schaffen. Dazu kam erschwerend eine Blutvergiftung dazu, wie die Schweizer Illustrierte weiter schreibt. Köbi Kuhn war bereits ein Jahr vorher mit einer Lungenentzündung in ärztlicher Behandlung.

Sportlich prägte Kuhn besonders 2006 den Schweizer Fussball. Unvergessen dürfte seine Kampagne zur Weltmeisterschaft in Deutschland sein, in welcher sich seine Mannschaft in der Barrage gegen die Türkei durchgesetzt hatte. Das Rückspiel war dabei geprägt von hochkochenden Emotionen und wüsten Aktionen insbesondere seitens der Türken gegen Kuhns Mannen nach Spielschluss. An der WM schied die Schweiz dann gegen die Ukraine im Achtelfinal im Elfmeterschiessen aus – Streller, Cabanas und Barnetta verschossen. Dennoch wurde der Zürcher in diesem Jahr zum Schweizer des Jahres ausgezeichnet.