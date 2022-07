Schwingen Fankhauser und Rohrer brillieren beim Berner Kantonalschwingfest im Thuner Fussballstadion Der Entlebucher Erich Fankhauser gewinnt den Teilverbandskranz beim Berner Kantonalen und vervollständigt sein Palmarès. Der Obwaldner Ueli Rohrer holt ebenfalls Eichenlaub. Und der Berner Adrian Walter ist bereits vor dem Schlussgang nicht mehr einzuholen.

Erich Fankhauser (oben) bei seinem Sieg im 1. Gang gegen Hanspeter Luginbühl. Bild: Sven Thomann/Freshfocus

Mit einer Körpergrösse von 176 Zentimetern gehört er zu den kleineren Schwingern des Landes. Doch das hält den Entlebucher Erich Fankhauser nicht davon ab, bemerkenswerte Leistungen zu zeigen. Beim Berner Kantonalfest in Thun holte er am Sonntag den Kranz, nachdem er vier Gänge gewann, mit Curdin Orlik stellte und gegen Remo Käser verlor. Fankhauser hat nun in allen fünf Teilverbänden mindestens einmal den Teilverbandskranz gewonnen. Damit schloss er eine Lücke in seinem Palmarès. Bei allen sechs Bergkranzfesten schaffte es der 31-Jährige bereits in die Kranzränge. Den Eidgenössischen Kranz gewann er 2013.

Ueli Rohrer gelingt unter anderem einen Sieg gegen Matthias Aeschbacher im 4. Gang. Sven Thomann/Freshfocus

Auch der zweite angetretene Innerschweizer, der Obwaldner Ueli Rohrer, brillierte. Ein Kunststück gelang dem Sennenschwinger aus Flüeli-Ranft im 4. Gang, als er Matthias Aeschbacher bezwang. Rohrer (Rang 5e) war noch besser klassiert als Fankhauser. Sieger in der Thuner Stockhorn-Arena wurde der überragende Berner Adrian Walther, der schon nach fünf Gängen uneinholbar an der Spitze lag. Walther konnte sich gegen Fabian Staudenmann im Schlussgang sogar eine Niederlage leisten, um alleiniger Festsieger zu werden.