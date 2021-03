FC Basel Diese Zahlen beweisen: Ohne Captain Valentin Stocker fehlt dem FCB eine zuverlässige Waffe Der FC Basel muss ohne Valentin Stocker aus der Krise finden. Wie schwer der Verlust sportlich wiegt, zeigt die Statistik.



Valentin Stocker war in dieser Saison an zehn FCB-Toren direkt beteiligt. Freshfocus

Seit die Berner Young Boys im Dezember 2020 zuletzt in Basel zu Gast waren hat der FCB kein Heimspiel mehr gewonnen. Sieben Spiele sind es mittlerweile und auch folgende Fakten zeigen, wie tief der FCB vor dem neuerlichen Aufeinandertreffen mit dem eigentlichen Konkurrenten um den Titel aktuell im Schlamassel steckt.

Rang 8 in der Jahrestabelle. Rang 10 in der Rückrundentabelle. 19 Punkte Rückstand auf den Leader und nur 10 Punkte Vorsprung auf das Schlusslicht. Dass der FCB überhaupt noch auf Rang 2 liegt, ist hauptsächlich dem Unvermögen der Klubs zwischen Rang 2 und 10 zuzuschreiben, von denen es in dieser Saison noch kein einziges geschafft hat, mehr als drei Spiele in Folge zu gewinnen.

Schon am Mittwoch könnte der FCB Rang 2 an St. Gallen abtreten müssen. Denn alles andere als eine weitere Niederlage käme bei dieser Personalsituation, bei diesen Unruhen abseits des Platzes und bei diesem übermächtigen Gegner YB einer grossen Überraschung gleich.

Stocker stand bei den schlimmsten Niederlagen auf dem Platz

Auch Valentin Stocker hat natürlich Mitschuld an der sportlichen Misere des FC Basel. Auch er stand auf dem Platz, als Rotblau gegen Sofia oder Winterthur zwei Saisonziele kläglich verspielte. Doch er trug mit seinen Leistungen auch dazu bei, dass es nicht noch schlimmer um Rotblau steht.

Mit Stockers Rausschmiss verliert der FCB nicht nur eine Identifikationsfigur. Er verliert relativ zur Einsatzzeit gesehen auch den zweitbesten Skorer, den fleissigsten Flankengeber und den besten Chancenverwerter. Natürlich können jetzt andere Spieler in die Bresche springen. Doch die Zahlen, die Stocker auch in dieser Saison geliefert hat, zu erreichen, wird nicht einfach.