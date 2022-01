FC Basel Es fehlt nur noch die offizielle Bestätigung: Arthur Cabral kurz vor Wechsel zur AC Fiorentina Der FC Basel verkauft seinen Topstürmer Arthur Cabral in die Serie A. Bei der AC Fiorentina soll die Basler Lebensversicherung künftig ihre Tore schiessen. Ein herber Verlust für den FCB. Aber auch ein guter Deal.

Die Instagram-Story von Matías Palacios am Dienstagabend lässt aufhorchen. Er hält das Trikot von Arthur Cabral, posiert zusammen mit dem Brasilianer und versieht das Bild mit den Worten: "Vielen Dank Bruder. Ich liebe dich."

Was so wirkt, wie das Festhalten eines Abschiedsgeschenkes des Brasilianers an seinen argentinischen Freundes ist genau das: Ein Abschied. Cabral verschenkt sein letztes FCB-Hemd. Denn das Testspiel gegen die Black Stars vom Dienstagabend war sein abschliessender Auftritt für die Basler. Fortan wird Cabral für die AC Fiorentina kicken, wo er bis 2026 unterschreiben wird.

Medizincheck noch am Mittwoch

Zwar steht die offizielle Bestätigung des FC Basel noch aus. Aber sowohl italienische wie auch Schweizer Medien vermelden den Deal als fix. Dies deckt sich auch mit den Informationen dieser Zeitung. Die Klubs sind sich einig. Ebenso der Spieler mit seinem neuen Arbeitgeber.

Der 23-Jährige ist nach dem Morgentraining in Basel nach Florenz aufgebrochen, soll dort noch heute, Mittwoch, seinen Medizincheck absolvieren.

Der FC Basel verliert damit seine Lebensversicherung, seinen Torgaranten und seinen grössten Namen. 27 Tore hat Cabral in 31 Partien dieser Hinrunde wettbewerbsübergreifend erzielt. Darunter waren immens wichtige Treffer wie der Elfmeter in Stockholm gegen Hammarby, mit welchem sich die Basler in die Verlängerung im Playoff-Spiel gegen die Schweden und schliesslich in die Gruppenphase der Conference League retten konnten.

Dem Verlust von 27 teils so bedeutenden Toren steht für den FCB allerdings ein guter Deal gegenüber. Mehr als 16 Millionen Euro Ablöse wird der Verein kassieren. Italienische Medien sprechen von einer Zusammensetzung von 14 Millionen Euro plus 2 Millionen Boni.

Der FCB ist gerüstet

Mit dieser Summe würden die Basler, die damals kolportierte rund 4,5 Millionen Euro in den Brasilianer investiert hatten, Gewinn schreiben. Auch wenn ein nennenswerter Prozentsatz nach Brasilien an Cabrals früheren Klub fliessen wird.

Mit dem Verkauf Cabrals und jenem von Edon Zhegrova kommt der FC Basel, der finanziell eher auf wackligen Beinen steht, nun bereits auf Einnahmen über 20 Millionen. Geld, das der Verein dringend benötigt.

Einen Teil davon wird der FCB jedoch reinvestieren wollen und müssen. Denn die 27 Tore von Cabral sollen irgendwie ersetzt werden. Erst am Dienstag äusserte sich David Degen auf den klubeigenen Kanälen zu Wort und versicherte: "Im Falle eines Abgangs sind wir gerüstet."

Aber Degen gibt auch zu, dass ein Neuzugang logischerweise erst einmal so einschlagen müsse wie Cabral es damals nahtlos nach seinem Transfer getan hat. Die Basler werden die Lösung in den nächsten Tagen präsentieren. Aber erst einmal muss die offizielle Verkündung des Abgang von "König Arthur" folgen.

Das Warten hat sich gelohnt

Was diesen angeht, ist der Wechsel zu Fiorentina jener Schritt, den er sich erträumt hat. Im Interview mit dieser Zeitung erklärte er im September, dass für ihn ein Wechsel in eine der grossen fünf Ligen ein Traum sei. Auch deshalb lehnte er damals das Angebot von Royal Antwerpen ab. Cabral träumt grösser - und seine Geduld hat sich ausbezahlt. In Florenz muss er nun Dusan Vlahovic ersetzten, der für rund 70 Millionen Euro zu Juventus Turin wechseln wird. Ob es Cabral gelingt, Vlahovics Leistungen nahe zu kommen, wird sich zeigen.

In guter Verfassung ist er zumindest. In seinem letzten Trikot, das er am Dienstagabend getragen und später verschenkt hat, hat er selbstredend auch noch einen allerletzten Treffer für den FC Basel erzielt.