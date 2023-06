FC Basel Ex-Präsidentin Gigi Oeri schiesst scharf gegen Nachfolger Bernhard Heusler – so reagiert dieser In einem Interview sagt die ehemalige Präsidentin des FC Basel, Gigi Oeri, dass ihr Nachfolger Bernhard Heusler sie vor über zehn Jahren aus dem Klub gedrängt habe. Alles habe nach seinem Kopf gehen müssen. Der Kritisierte ist «schockiert».

Gisela «Gigi» Oeri kritisiert Bernhard Heusler, ihren Nachfolger. Archivbild: André Albrecht

Es habe eine Weile gedauert, bis sie begriffen habe, um was es beim FC Basel gehe, sagt Gigi Oeri. Im Mai 2006 wurde sie Präsidentin des Klubs und ihre Amtszeit begann mit der «Schande von Basel», mit der verspielten Meisterschaft gegen den FCZ und den damit verbundenen Ausschreitungen.

Darüber sprach die ehemalige Präsidentin in einem am Mittwoch erschienenen Interview mit der «Basler Zeitung», das anlässlich des Todes ihres Vorgängers Werner Edelmann stattgefunden hat.

Oeri: «Heusler hat mich aus dem FC Basel gedrängt»

Sie blicke gerne auf die Zeit im Präsidium zurück, sagt die heute 67-Jährige. Es sei nur aufwärts gegangen, man habe eine tolle Zeit gehabt. Die Unterstützung sei ebenfalls da gewesen – von vielen Leuten im Verein. Und dann der Hammer. Oeri fügt an: «Bis zum Tag X, als ich von Bernhard Heusler aus dem FC Basel gedrängt wurde.»

Heute empfinde sie es so, dass Nachfolger Heusler ihr den Stuhl weggezogen und das Tagesgeschäft an sich gerissen habe. Alles sei nur nach seinem Willen gelaufen, weshalb sie sich relativ schnell zurückgezogen habe, erklärt die Ex-Präsidentin.

Geniesst hohes Ansehen: Bernhard Heusler. Archivbild: Mario Heller

Es gehe ihr zwar nicht um ein «Heusler-Bashing», ergänzt sie, aber sie habe dieses Thema nun mehr als zehn Jahre mit sich herumgetragen. Bernhard Heusler habe seine Sache zwar gut gemacht und ihr viel geholfen, gibt Oeri zu. Aber: «In den Klub hat Heusler nie etwas investiert, ausser seinem Wissen und Können. Aber er hat überall die Lorbeeren einkassiert.» Er habe ihr zu verstehen gegeben, dass es ihr Geld brauche, aber nicht mehr, sagt Oeri im Interview. Sie geht sogar noch einen Schritt weiter und erklärt: «Wenn Heusler nicht gewesen wäre, wäre ich heute noch beim FC Basel.»

Das sagt Bernhard Heusler

Gegenüber CH Media, zu dem auch dieses Portal gehört, hat Bernhard Heusler mit einem kurzen Statement reagiert. Er liess verlauten: «Meine Erinnerung an ihn (Werner Edelmann, Anm. d. Red.) und die damalige Zeit ist nur positiv, auch was die Zusammenarbeit mit Frau Oeri betraf. Frau Oeri war in unserer gemeinsamen Zeit in der FCB-Führung viel mehr als ‹nur› eine Geldgeberin, weshalb ich auch dafür gesorgt hatte, dass sie zur ersten Ehrenpräsidentin des Klubs ernannt wurde. Es gab keinen Anlass, Frau Oeri aus dem Klub zu drängen. Ich war – offen gesagt – schockiert über die heutigen Aussagen. Ansonsten gebieten es mir der Respekt und das Verständnis meiner Rolle, von einer öffentlichen Debatte abzusehen.»

Oeri äusserte sich zudem zur aktuellen FCB-Führung rund um Präsident David Degen. Sie attestiert ihr grosses Bemühen. Doch der Klub sei «offenbar total aufgebläht». Sie unterstelle niemandem Misswirtschaft, aber es sei «traurig, was momentan passiert». Die Spiele der 1. Mannschaft schaue sie nicht mehr und auch eine Rückkehr in den Verein schliesst sie aus.