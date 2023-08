Conference League Das kraftlose Aus des FC Basel in Kasachstan Der 2:1-Sieg beim FC Tobol Kostanay ist zu wenig: Ein FC Basel, dem der Saft ausgeht, scheitert so früh im Europacup wie lange nicht.

Vergeblich: Michael Lang gewinnt mit dem FCB zwar in Kostanay, kann das Ausscheiden aber nicht abwenden. Luca Cavegn/FC Basel/Freshfocus

Es ist die 70. Minute. 20 Minuten bleiben dem FC Basel noch, um das Wunder zu schaffen. Die Remontada gegen Tobol Kostanay. Arnau Comas hat zu diesem Zeitpunkt bereits Krampferscheinungen. Wouter Burger kann ebenfalls kaum mehr. Und auch der Rest schleppt sich über das Feld. Man sieht diesem FCB an, dass er ausgelaugt ist, dass er zwar alles versucht, aber nicht mehr geben kann gegen einen physisch robusten Gegner. Dass er sich vom Entscheid in der 43. Minute nicht erholt hat.

Kurz vor der Pause nämlich erzielt Kostanay den Anschlusstreffer zum 1:2. Es ist ein Tor vom Elfmeterpunkt, nachdem ein Handspiel von Finn van Breemen hart geahndet wurde. Turbulente Szenen folgen. Es sind nicht die ersten und nicht die letzten.

Das Telegramm FC Tobol Kostanay – FC Basel 1:2 (1:2) Zentralstadion. – 8500 Zuschauer (ausverkauft). – S:R Milos Milanovic (Serbien). – Tore: 26. Kade 0:1 (Ndoye), 32. Augustin 0:2 (Foulpenalty/Millar), 43. Déblé 1:2 (Handpenalty/van Breemen).



Kostanay: Konovalov; Kairov (61. Gabaraev), Rogac, Mladovic, Asrankulov; Zharynbetov (83. Kireenko), Ilic; Chesnokov (83. Muzhikov), Orazov (70. Zabelin), Vukadinovic (83. Zhumashev); Déblé.

Basel: Salvi; Lang, Comas, van Breemen, Schmid; Frei, Burger (70. Onyegbule); Kade (78. Hunziker), Augustin, Millar (78. Junior Zé); Ndoye (88. Djiga).



Bemerkungen: Basel ohne Calafiori, Barry (gesperrt), Hitz, Dubasin, Adjetey, Avdullahu (verletzt), Xhaka (krank), Lopez (indisponibel), Sigua (nicht spielberechtigt). – Verwarnungen: 10. Vukadinovic (Foul), 45. Frei (Foul), 59. Chesnokov (Foul), 76. Comas (Hands), 82. Asrankulov (Foul), 87. Augustin (Foul). – 57. Lattenschuss Déblé.



Conference League, Ergebnisse:

FC Luzern - Djugarden n. Red. (2:1)

KuopionPS - Derry City 3:3 (1:2) – Derry City ist damit der nächste Gegner von Tobol Kostanay.

Denn die erste Halbzeit in diesem Rückspiel des FC Basel gegen Tobol Kostanay ist Sinnbild für die gesamte Reise. Wild, chaotisch, unübersichtlich. Nichts kommt so, wie man es erwarten kann. Und dazu passt auch das Ende: Der FC Basel scheidet in Kostanay aus. Er gewinnt zwar mit 2:1, aber nach dem 1:3 aus dem Hinspiel ist dieses Resultat nicht genug. «Du gewinnst und scheidest aus, das ist extrem ärgerlich. Die Hypothek aus dem Hinspiel war zu gross. Wir konnten diese 15 Minuten mit den zwei roten Karten und den zwei Penaltys nicht kompensieren», bilanziert Timo Schultz.

Vor 55 Jahren ging der FCB nach nur zwei Spielen raus

Für den noch immer neuen Trainer und sein Team endet die Reise in Europa damit zum frühestmöglichen Zeitpunkt. Und so früh wie lange nicht mehr in der rotblauen Europacup-Geschichte: In der zweiten Qualifikationsrunde, der ersten Hürde für den FCB. Nur zwei internationale Spiele – das passierte ihm zuletzt vor 55 Jahren.

Dabei geht der FCB nach schwierigen ersten 25 Minuten, in denen man die fehlende Frische nach der beschwerlichen Anreise erkennt und die Basler viele Fehlpässe spielen, plötzlich in Führung.

Anton Kade tankt sich auf der rechten Seite durch, spielt einen Doppelpass mit Dan Ndoye an der Strafraumgrenze, lässt drei Gegner stehen und trifft wunderschön ins linke Lattenkreuz. Ein Traumtor aus dem Nichts. Und als dann Jean-Kévin Augustin, der zuvor nur damit beschäftigt war, Halt auf dem nassen, rutschigen Boden zu finden, in der 32. Minute nach einem streng gepfiffenen Elfer auf 2:0 erhöht, ist die Wende greifbar. Der FCB zieht spürbar etwas aus diesem Vorsprung, kommt in einen Fluss. «Wir haben in der ersten Halbzeit so gespielt, wie wir wollten: Dass wir nicht ins offene Messer laufen», sagt Schultz.

Zu wenige arrivierte Kräfte auf der Bank

Aber dann kommt diese Szene mit dem Penalty für Kostanay. Und obschon der FCB nach der Halbzeit alles probiert, Schultz zurecht sagt, dass «wir danach noch genug Zeit hatten, um nachzulegen», finden die Basler kaum mehr Zugang. Es wird ein noch wilderer Schlagabtausch, bei dem vor allem Kostanay gute Chancen hat. In der 57. Minute trifft Tobol die Latte, in der 71. unterläuft Michael lang beinahe ein Eigentor. Der FCB hingegen hat Mühe, Torgefahr zu erzeugen. Und er kann sie auch nicht von der Bank einwechseln. Auch deshalb zögert Schultz wohl lange mit seinen Wechseln.

Wen soll er bringen von einer Ersatzbank, von der fast alle Akteure noch U19 spielen könnten? Oder wie Fabian Frei es sagt: «Es soll nicht abwertend sein, aber Nasser Djiga mit gefühlt fünf Super League-Spielen war der Erfahrenste auf der Bank.»

Als Schultz in der 78. Minute Junior Zé und Andrin Hunziker bringt, verdeutlich das, wie dünn die Basler in Kasachstan aufgestellt sind. Für einmal hat das nicht nur mit verkauften Spielern zu tun. Sondern auch mit Pech, Verletzungen, Krankheiten, Sperren. Eine halbe potenzielle Startelf fehlt in Kostanay.

Aber schon vor dem Rückflug will Schultz keine Alibis gelten lassen. Und der FCB muss sich in der Tat an der eigenen Nase nehmen: Die Basler haben die Begegnung zu Hause hergeschenkt. In besagten 15 Minuten. Etwas, was gegen einen derart schlechter eingestuften Gegner nicht passieren darf.

Jetzt gilt es also, die neue Realität anzunehmen. Die heisst nur noch Liga und Cup.