Conference League Der FC Basel zeigt in Bratislava drei Gesichter innert 90 Minuten Der FC Basel zeigt beim 3:3 in der Conference League in Bratislava mehrere taktische Mittel, Mängel und Mentalität. Durch das Unentschieden kann Rotblau schon in zwei Wochen die K.o.-Phase klarmachen.

Alex Frei fällt nach Schlusspfiff erst Andi Zeqiri, dann Zeki Amdouni und schliesslich Andy Diouf um den Hals. Die überdurchschnittlich herzhaften Umarmungen zeigen, dass dem FCB-Trainer mehr als nur ein Stein vom Herz gefallen ist. «Ich bin unglaublich stolz auf meine Jungs, weil es nicht einfach ist beim slowakischen Serienmeister etwas mitzunehmen», sagt Frei nach dem Spiel.

Das zuerst umarmte Trio war in der 64. Minute beim Stand von 1:3 gemeinsam eingewechselt worden und es sollte die Wende in diesem verrückten Conference League-Spiel in der slowakischen Hauptstadt sein.

Zu Beginn agiert der FCB ungewohnt defensiv. «Wir spielten gezielt auf Resultat», erklärt Taulant Xhaka nach dem Spiel und Michael Lang führt aus:

«So konnten wir Bratislava den Schwung aus dem Hinspiel nehmen, als sie den Platz hinter unserem hohen Pressing gut genutzt haben.»

Kompaktheit demonstriert der FC Basel schon auf dem Hinflug. Um das Flugzeug für den Start und die Landung auszubalancieren, werden die FCB-Spieler und der Staff vom Piloten kurzfristig gebeten, sich in den mittleren zehn Reihen der Chartermaschine zusammenzukuscheln. Eine Ansage, welche die Spieler nach kurzem Murren auch befolgen.

Einen Tag später setzt Frei auf dem Rasen ebenfalls auf Kompaktheit. Des Ergebnisses wegen lässt er so spielen, wie er den FCB eigentlich nicht sehen will. Der Gegner wird erst in der eigenen Hälfte angelaufen und so seiner Stärke aus dem Hinspiel – wie von Lang beschrieben– beraubt.

Mit je sechs Änderungen im Vergleich zum 0:2 im Hinspiel und auch im Vergleich zum 0:1 in Lugano gibt Frei seinem Team neue Impulse. Die beiden FCB-Urgesteine Fabian Frei und Taulant Xhaka stehen erstmals seit dem Crusaders-Hinspiel im Juli wieder gemeinsam in der Startelf, und im Sturm überrascht der Trainer mit der Nominierung von Bradley Fink, der erst zum dritten Mal in dieser Saison starten darf.

Slovan ist fünf Jahre älter als ein FCB, der auf Erfahrung setzt

Obwohl Frei sichtlich auf Erfahrung setzt, ist das Durchschnittsalter von Bratislava mit 30,5 Jahren noch einmal fünf Jahre älter als das des FC Bazelj, wie der FCB auf slowakisch genannt wird.

Und weil der FCB tief steht und dem Gegner mehrheitlich den Ball überlässt, gibt es in der Startphase eigentlich überhaupt keine Torchancen. FCB-Ersatzgoalie Mirko Salvi, der den erkrankten Marwin Hitz vertritt, muss in seinem vierten Europacupspiel – dem zweiten für den FCB – nur in der 8. Minute einen Abschluss von Aleksandar Cavric aus spitzem Winkel parieren. Und der FCB traut sich erst in der 26. Minute nach vorne.

Zwei harte Strafstosspfiffe sorgen für zwei Treffer

Nach einer Calafiori-Flanke geht Fink, der zuerst am Ball ist und dann von Slovan-Innenverteidiger Myenty Abena angegangen wird, im Strafraum zu Boden. Die leichte Berührung nutzt der Basler Stürmer clever, um wie schon gegen Jerewan einen Elfmeter herauszuholen.

Darian Males lässt sich im Anschluss weder von den in den Strafraum fliegenden Schals und Bällen noch den Pfiffen der Heimkurve irritieren und stellt mit seinem sechten Saisontreffer (Spitzenwert beim FCB) auf 1:0. Der Plan der Gäste scheint aufzugehen.

Telegramm und Tabelle zur Conference League Slovan Bratislava - FC Basel 3:3 (1:1) Bratislava, Nationalstadion. – 20’233 Zuschauer. – SR: Serhiy Boiko (Ukraine). Tore: 29. Males (Foulpenalty/Fink) 0:1. 45.+2 Weiss (Foulpenalty) 1:1. 49. Kucka (Chakvetadze) 2:1. 53. Cavric (Barseghyan) 3:1. 65. Diouf (Amdouni) 3:2. 72. Zeqiri (Lang) 3:3. Bratislava: Chovan; Pauschek (86. Medvedev), Kashia, Abena, Lovat; Kucka, Kankava; Barseghyan (70. Mustafic), Weiss (70. Green), Chakvetadze; Cavric (82. Ramirez). Basel: Salvi; Lang, Comas, Pelmard, Calafiori (78. Katterbach); Xhaka (64. Diouf); Males (42. Millar), Frei, Burger (64. Amdouni), Ndoye; Fink (64. Zeqiri). Bemerkungen: Basel ohne Adams (gesperrt), Hitz (krank), López, Tushi, Marchand (verletzt), Szalai (ohne Aufgebot). Slovan ohne Zmrhal (verletzt). – Verwarnungen: 30. Fink (Foul). 44. Burger (Foul). 60. Kankava (Foul). 67. Lang (Foul). 78. Zeqiri (Foul). Conference League. Gruppe H. 4. Runde:

Slovan Bratislava – FC Basel 3:3

Zalgiris Vilnius – Pyunik Jerewan 2:1



1. Basel 7:6 Tore, 7 Punkte

2. Jerewan 6:5, 6

3. Bratislava 5:5, 5

4. Vilnius 2:4, 4

Doch zwölf Minuten später muss Males unter Tränen ausgewechselt werden. Laufen kann der Flügel nach einem harten Einsteigen und einem Schlag auf das linke Knie nicht mehr ohne Hilfe. Zwar gibt es kurz darauf Entwarnung, die Bänder seien nicht in Mitleidenschaft gezogen worden. Doch Millar muss ohne grosses Aufwärmen auf den Platz. Und es kommt, wie es kommen muss.

Der seit Wochen seiner Form aus der Vorsaison hinterherlaufende Kanadier verliert mit seiner ersten Aktion im eigenen Strafraum den Ball und zieht dann seinen Gegenspieler Juraj Kucka kurz am Trikot, der das Geschenk gerne annimmt. Und so kann Vladimir Weiss junior aus elf Metern in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit auf 1:1 stellen. Salvi ist zwar mit der Hand noch dran, doch der stamm geschossene Ball schlägt mittig im Netz ein.

Alex Frei wechselt drei Skorerpunkte ein

Das Momentum kippt nach der Pause komplett in Richtung des Heimteams. Angestachelt von über 20000 Zuschauern im Nationalstadion powern die Slowaken und gehen nach einem Eckball und einem Kopfball von Kucka drei Minuten nach dem Seitenwechsel in Führung.

Und weil sich die FCB-Defensive im Anschluss durch zwei Pässe und einen guten Laufweg von Cavric ausspielen lässt, steht es nach 53 gespielten Minuten 3:1. «Zu diesem Zeitpunkt haben 97 Prozent aller FCB-Fans uns bereits abgeschrieben. Wir uns aber nicht», sagt Lang.

Eine Minute nach seiner Einwechslung erzielt Diouf auf Vorarbeit von Amdouni und nach einem geblockten Schuss per Kopf den Anschluss (sein erstes Tor für den FCB) und weil auch Zeqiri (hat jetzt wie Males sechs Saisontore) nach Flanke von Lang ein Jokertor erzielt, kann der FCB den Zwei-Tore-Rückstand ausgleichen.

Plötzlich spielt der FCB schönen und erfolgreichen Offensivfussball und zeigt damit innert 90 Minuten gleich drei unterschiedliche Gesichter. «Meine Mannschaft hat ihre Mentalität eindrucksvoll unter Beweis gestellt», lobt Alex Frei. In zwei Wochen kann er mit seinem Team gegen Vilnius mit einem Heimsieg die K.o-Phase klar machen. In diesem Fall würde es wohl wieder viele Umarmungen geben.