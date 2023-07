FC Basel Andy Pelmard verlässt den FC Basel in Richtung Frankreich, sein Ersatz soll «mindestens gleichwertig» sein In zwei Jahren hat sich Andy Pelmard in viele Basler Herzen gespielt. Jetzt will der 23-jährige Franzose den nächsten Schritt machen. Der Innenverteidiger hinterlässt eine grosse Lücke, Trainer Timo Schultz kündigt direkt Verstärkung an.

Andy Pelmard wird den FC Basel in Richtung Clermont Foot verlassen. Bild: Claudio De Capitani/freshfocus

Noch vor zehn Tagen hatte der FC Basel zwei Andys und einen Andi unter Vertrag. Nach dem Auslaufen der Leihe von Andi Zeqiri und dem Verkauf von Andy Diouf am 30. Juni bahnt sich jetzt auch der Abgang von Andy Pelmard an.

Der 23-jährige Franzose war beim Testspiel in Vaduz (2:1) am Samstag nicht zum Einsatz gekommen, weil er kurz vor der Unterschrift bei Clermont Foot in der Ligue 1 steht. Diese Information, welche der bz im Liechtenstein aus zwei unabhängigen Quellen zugetragen wurde, wurde kurz darauf auch aus Frankreich bestätigt. «Footmercato» meldete, dass die Verhandlungen mit dem Achten der abgelaufenen Saison in Frankreich weit fortgeschritten seien.

Es passt ins Bild, dass Pelmard, der wegen Krankheit erst am vorletzten Tag in Trainingslager nachreiste und mit abrasierten Haaren schon dort ein neues Anlitz präsentierte, jetzt auch sportlich eine neue Herausforderung sucht. Denn nach zwei Jahren als Leistungsträger in der Schweiz ist der Nicois bereit für den nächsten Schritt. Und eigentlich auch zu gut für die Super League.

Wirkte zuletzt mit den Gedanken nicht mehr voll beim FC Basel: Andy Pelmard hier im Einzeltraining mit Johannes Wieber. Andy Mueller / freshfocus

Ein satter Gewinn für den FCB

Finanziell wird Pelmard, der in Basel noch zwei Jahre Vertrag hat, ein Gewinngeschäft. Rund zwei Millionen soll der FCB vor anderthalb Jahren für das Ziehen der Kaufoption aufgebracht haben. Mindestens das Doppelte dürfte der Wechsel jetzt in die klamme FCB-Kasse spülen.

Doch sportlich hinterlässt Pelmard beim FC Basel eine grosse Lücke. Kein Spieler hat in den vergangenen zwei Jahren mehr Spiele (105) und Einsatzminuten (8990) gesammelt als der Franzose. In der abgelaufenen Spielzeit verpasste er nur drei Partien und stand somit sogar öfter im Einsatz als Stammgoalie Marwin Hitz.

Mit seiner Zweikampfstärke, der guten Antizipation und seinem Spielwitz kaschierte Pelmard in der Verteidigung nicht nur seinen Grössennachteil (1,80 Meter). Er spielte sich auch in die Herzen vieler Basler Fans.

Pelmards Abgang dürfte mit einem weiteren Transfer kompensiert werden. «Wir wollen und müssen uns noch verstärken und wollen jeden zusätzlichen Abgang mindestens gleichwertig ersetzen», sagt Timo Schultz in Vaduz. Der FCB-Trainer ist aktuell zur Improvisation gezwungen, weil sich sein Team fast täglich durch Ferienrückkehrer, Abgänge oder Zuzüge ändert. Doch diesem «ständigen Puzzle» widmet sich Schultz gerne.

Wiedersehen mit Schweizer Bekannten

Für Pelmard selber ist der Schritt ein logischer, auch wenn Clermont Foot nicht gerade zu den klingendesten Namen im französischen Fussball gehört. Doch dort wird seit Jahren gute Arbeit geleistet und so wurde das Team im zweiten Jahr nach dem Aufstieg vergangene Saison Achter. Seit 2019 führt der Schweizer Ahmet Schaefer die Geschicke. Trainer Pascal Gastien geht bereits in die siebte Saison in Serie. Und mit Grejohn Kyei (Servette) und Mory Diaw (Lausanne) trifft Pelmard bei Clermont auf zwei alte Bekannte aus der Super League.

In Basel bleiben von Pelmard neben den sagenhaften 105 Spielen in nur zwei Saisons auch die starken Spiele in wichtigen Partien, wie zuletzt im Europacup gegen Nizza oder Florenz. Es bleiben aber auch zahlreiche Schmankerl neben dem Platz.

Geschichten neben dem Rasen

Schon seine Vorstellung war eine Panne. Weil seine blondierten Locken im Vorstellungs-Video von Michael Lang bereits im Hintergrund auf einem Teamfoto zu sehen waren, sickerte der Transfer vorab durch.

In Therwil verärgerten seine Hunde, die Pelmard gerne mal frei herumlaufen liess, die Nachbarschaft, und die Auswärtsreise nach Kopenhagen verpasste er, weil er zu spät beim Treffpunkt erschien und Alex Frei mit dem Team ohne ihn zum Flughafen fuhr.

Unter Frei, der Pelmard auch auf Aussen oder im defensiven Mittelfeld einsetzte, hatte Pelmard seine einzige längere Schwächephase. Ansonsten bestach der Innenverteidiger mit konstant guten Leistungen und war in der oft wackelnden FCB-Defensive eine wichtige Stütze.

Diese wird in Zukunft deutlich mehr fehlen als der Vorname Andy in der FCB-Kabine.