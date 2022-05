FC Basel «Kann ich das rückgängig machen?» – Valentin Stocker erklärt sein Karriereende und spricht über seine emotionalsten Momente Valentin Stocker erklärt am Tag nach dem Rücktritt die Hintergründe, was ihn am neuen Posten reizt, was man dort von ihm erwarten darf – und welche Momente unvergesslich sind.

Valentin Stocker hält mit seinem Handy fest, wie die komplette Mannschaft seiner Abschiedspressekonferenz beiwohnt. Kefalas/Keystone

Erst sind ausser den Journalisten nur Guillermo Abascal, Fabian Frei und der medizinische Staff da, als Valentin Stocker beginnt, über seinen Abschied zu reden. Er ist «erleichtert», andererseits in den letzten Stunden auch «sehr, sehr emotional» geworden. «Aber ich denke, ich halte mich recht gut. Für Sonntag kann ich aber nichts versprechen.» Es dauert aber nicht einmal bis zu seinem letzten FCB-Spiel am Sonntag im Joggeli gegen Lugano, bis Stocker den Tränen nahe ist. Denn nach und nach, während er spricht, füllt sich das Mediencenter.

Die ganze Mannschaft applaudiert dem scheidenden Captain. Claudio Thoma / Freshfocus

Die ganze Mannschaft ist da, um ihm die Ehre zu erweisen. Stocker knipst mit seinem Handy ein Bild und fragt: «Kann ich den Entscheid noch einmal rückgängig machen?» Die Kollegen applaudieren, rufen seinen Namen. Und Stocker, der ist so berührt, wie man ihn selten gesehen hat. Danach fasst er sich und spricht – an der Seite von FCB-Boss David Degen – über ...

... den Zeitrahmen, in welchem der Entscheid gefällt wurde:

Stocker: «Ich hatte ab Winter immer wieder Kontakt mit der Führung und damals auch noch mit Patrick Rahmen. Die fixe Entscheidung habe ich für mich dann aber vor zwei, drei Wochen gefällt. Da habe ich gemerkt, dass das für mich der richtige Entscheid ist.»

... das Gefühl, dass jetzt der richtige Moment ist:

Stocker: «Ich habe es immer als meine Aufgabe gesehen, die Mannschaft besser zu machen. Ohne mich dabei in den Vordergrund zu stellen. Und ich hoffe, dass ich auch in Zukunft meinen Teil dazu beitragen kann, dass wir weiter erfolgreich sind – oder noch erfolgreicher werden. Und ich denke mir: Was gibt es Schöneres, als mich mit 101 Toren, über 400 Spielen und 19 Skorerpunkten zu verabschieden?»

... die Frage, ob er in Richtung Rücktritt gedrängt wurde:

Stocker: «Ich hatte zu keinem Moment das Gefühl, dass ich zu etwas gedrängt wurde. Ich bekam viel mehr eine zweite Möglichkeit aufgezeigt, was ich enorm schätze und einmalig ist im Fussballbusiness. Ich bin sehr dankbar dafür und hatte freie Wahl zu sagen, was ich will. David Degen hat mich dann am Freitag auch noch einmal angerufen und mir klar gesagt, dass es meine Entscheidung ist und dass der Verein, egal wie ich entscheide, hinter mir steht.»

Degen: «Als ich ihn am Freitag angerufen habe, habe ich ihm gesagt, dass er die Verträge zwar unterschriftsreif vor sich hat. Aber wenn er nicht das Gefühl hat, dass es das Richtige ist, dann soll er es nicht tun. Er musste im Kopf bereit und sich sicher sein, dass es der richtige Schritt für ihn ist. Da haben wir ihm komplett freie Hand gelassen.»

... Anpassungen am Vertrag, der noch bis 2023 läuft, und ob er auf Geld verzichten muss:

Stocker: «Dazu sage ich nichts.»

Degen: «Wir haben sehr gute, offene, zielführende Gespräche geführt und Sie können davon ausgehen, dass es für alle Parteien stimmt.»

... was der Rücktritt des Captains für den FCB bedeutet:

Degen: «Die anderen Spieler sind jetzt mehr in der Verantwortung und haben etwas mehr Druck.»

... die Frage, ob er nicht noch hätte weitermachen können:

Stocker: «Es war ein Abwägen von verschiedenen Aspekten. Wichtig war mir, das Private und das Berufliche zu trennen. Es war meine persönliche Entscheidung. Und ich habe auch gesehen, dass ich mit meinem Knie und meiner Achillessehne zusätzlichen Aufwand betreiben müsste, um auf dem gleichen Niveau zu bleiben.»

... wie wichtig es ihm war, noch sein 100. FCB-Tor zu schiessen:

Stocker: «Das ist mir irgendwie megawichtig geworden, als ich gemerkt habe, dass es mit meiner aktiven Karriere dem Ende zugeht. Daher bin ich total happy, dass ich das noch geschafft habe.»

... den Zeitpunkt, zu dem er seine neue Rolle antritt:

Stocker: «Ich mache so lange Pause, wie ich möchte. Mir ist wichtig, dass ich etwas Zeit zum Abschalten habe, bevor ich hier Statements abgebe, an denen man mich nachher aufhängen kann.»

Degen: «Wir setzen ihm überhaupt keinen Druck auf. Ich kenne ihn gut, besser, als andere ihn kennen. Auch als Menschen. Er hat ein grosses Potenzial, den Job bestmöglich für den FCB auszuführen. Wir durften viele interne Situationen zusammen erleben. In Gesprächen, in denen es darum geht, sich zu positionieren, merkt man, ob einer seinen Mann steht oder umfällt, sobald ein Windstoss kommt. Vali aber steht, egal, wie fest es bläst. Das ist sehr wichtig.»

... die Erwartungen an die Ausbildung:

Stocker: «Für mich ist wichtig, meinen Rucksack zu füllen. Ich will Leute treffen, die in diesem Bereich viel Erfahrung haben. Ausserdem ist zentral, dass ich einen massgeschneiderten Plan habe. Sei das in St.Gallen an der HSG, bei der Uefa, der Fifa – da werde ich mir suchen, was zu mir passt. Mir ist es ein Anliegen, dass Entscheidungen auf mehrere Schultern verteilt werden. So habe ich das auch als Captain gehandhabt. Ich muss jetzt erst schauen, wo ich meine Kernkompetenzen sehe, um den FCB bestmöglich zu unterstützen.»

... die Reize an seinem Job:

Stocker: «Da ist sicher meine Verbundenheit zu Rotblau. Ich habe das Gefühl, dass ich einen Part übernehmen will, auf ehrliche und offene Art als Bindeglied zwischen Mannschaft, Trainer und Klubführung. Da kann ich mit meiner Erfahrung sicher einiges weitergeben. Es wird wichtig sein, was die nächsten Monate bringen. Wo sehe ich meine Stärken? Es gibt sicher Sachen, die ich gerne mache. Und Sachen, die ich weniger gerne mache. Das muss ich herausfinden. Wichtig ist einfach, wenn man etwas Neues anfängt, dass man die Rolle des Schülers einnimmt. Ohne Überheblichkeit, ohne Arroganz.»

... Streller und Alex Frei, die auch schon Sportchef waren:

Stocker: «Es ist ja bekannt, dass ich zu Pipi eine spezielle Beziehung habe. Er und auch Alex Frei werden Gold wert sein, wenn es darum geht, sich auszutauschen. Da gibt es aber auch noch zwei, drei andere Namen. Zum Beispiel Georg Heitz, Peter Knäbel, Menschen aus meiner alten Heimat Berlin. Es geht mir darum, einen möglichst breiten Einblick zu erhalten.»

... das, was von seiner Karriere bleibt:

Stocker: «Es ist wahrscheinlich schon so, dass ich in den letzten Jahren den Schweizer Fussball mitgeprägt habe. Und es ist auch schön, dass ich dem Schweizer Fussball ein bisschen fehlen werde. Ich werde den Fussball immer lieben. Und auch wenn mir meine Füsse aktuell zu heilig sind, um Senioren oder so zu spielen, habe ich in zwei Jahren vielleicht Lust darauf. Angebote gab es bereits genug.»

Valentin Stockers schönste Momente seiner Karriere

Königsklasse gegen Manchester United, der FCB zieht in den Achtelfinal ein - United scheidet in der Gruppe aus (7.12.11) Laurent Gillieron / KEYSTONE

Stocker erzielt beim 1:0 über Bayern München den Siegtreffer. (22.2.12) Georgios Kefalas / KEYSTONE

Der FCB Spiel im Viertelfinal-Hinspiel in London 2:2 gegen Tottenham, «und Dave Degen tritt Bale auf die Achillesferse.», erinnert sich Stocker. (4.4.13) Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Meisterfeier 2014, Tausende Fans skandieren: «Vale bliib bi uns.» Danach wechsselt er zu Hertha BSC Berlin. (18.5.14) Patrick Straub / KEYSTONE