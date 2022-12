Schweizer Nati Aufgebot ohne Anruf: Wie Dan Ndoye von seiner Nominierung erfuhr und warum er auch für den Senegal an die WM könnte FCB-Flügel Dan Ndoye wurde erstmals von Murat Yakin für die Nationalmannschaft aufgeboten. Von Vladimir Petkovic kurz vor dem EM aussortiert, könnte er sich jetzt festspielen. Denn auch der Senegal buhlt um die Dienste des Doppelbürgers.

Ein Fingerzeig? Dan Ndoye verabschiedete sich mit einem Treffer in der Verlängerung gegen Aarau in die Länderspielpause. Marc Schumacher / freshfocus

Kein Anschluss. Als Murat Yakin bei Dan Ndoye anruft, um ihm seine Nominierung mitzuteilen, ist das Handy des FCB-Stürmers aus. Ndoye befindet sich gerade in der Luft. Auf dem Rückflug von Vilnius, wo er mit dem FCB in der Conference League aktiv war, nach Basel hat der 21-Jährige am Freitag keinen Empfang und kann so den Anruf des Nati-Trainers nicht entgegennehmen.

Als Ndoye in Basel im Terminal den Flugmodus ausschaltet, summt das Telefons pausenlos. «Es waren mehr als 50 Nachrichten», sagt der Stürmer und lacht. «Als ich angefangen habe, die ersten zu lesen, wusste ich, dass ich für die Nati aufgeboten bin.»

Es ist das zweite A-Nati-Aufgebot für Ndoye, der alle Nachwuchsstufen der Schweizer Nationalmannschaft durchlaufen hat und in der U21 in zwanzig Spielen sieben Tore und sieben Assists erzielt hat. Vor der Europameisterschaft im vergangenen Jahr durfte er mit ins Trainingscamp, doch ehe es richtig losging, wurde er vom damaligen Trainer Vladimir Petkovic zusammen mit Gregor Kobel und seinem Freund Andi Zeqiri, mit dem er seit Jahren zusammen in die Sommerferien geht und jetzt auch die FCB-Kabine teilt, wieder aus dem Kader gestrichen.

Dan Ndoye bejubelt mit Alexandre Jankewitz, Zeki Amdouni und Kastriot Imeri ein Tor für die Schweizer U21-Nationalelf. Pascal Muller/Freshfocus

«Das war eine Enttäuschung. Aber ich habe ja noch nie für die A-Mannschaft gespielt. Von dem her hatte ich Verständnis», sagte Ndoye in einem früheren Interview mit dieser Zeitung. Jetzt ist er umso froher, dass er diesmal auch für zwei Spiele im Aufgebot stehen wird. In der Nations League trifft die Schweiz am Samstag in Saragossa auf Spanien und am Dienstag in St. Gallen auf Tschechien. Die Eroberung des dritten Rangs und damit die Verhinderung des Abstiegs in die Gruppe B ist das Ziel.

«Es freut mich ungemein, dass ich aufgeboten wurde. Es erfüllt mich mit Stolz», erklärt Ndoye nach dem 3:1-Sieg im Schweizer Cup gegen den FC Aarau, wo er in der 119. Minute der Verlängerung den Endstand besorgte. Spielt er auch nur eine Minute für die Schweiz, schaut der Senegal in die Röhre. Denn auch für den afrikanischen WM-Teilnehmer wäre Ndoye, dessen Vater Senegalese ist und mit 25 Jahren in die Schweiz kam, spielberechtigt.

Noch im Juni dieses Jahres wurde Ndoye vom afrikanischen Sportportal «Goal» in einem Interview wie folgt zitiert: «Aktuell bin ich Teil der U-Nationalmannschaft der Schweiz. Aber ich schliesse die Türe für den Senegal nicht. Natürlich ist der Senegal eine Option.» Immer wieder gab es Kontakt zwischen dem senegalesischen Verband und Ndoye, doch konkret wurde es nie. Bald könnten diese Diskussionen ganz vorbei sein.

Schon jetzt so viele Treffer wie vergangene Saison

Dan Ndoye hat sich seine Nominierung mit guten Leistungen verdient. Unter Alex Frei ist er auf dem Flügel gesetzt. Nur Marwin Hitz und Andy Pelmard kommen in dieser Saison beim FCB ebenfalls auf 15 Einsätze. Vier Tore und drei Assists hat Ndoye bereits gesammelt und damit zumindest bei den Toren bereits den Wert aus der Vorsaison – in 42 Spielen notabene – egalisiert.

Die positive Entwicklung, die Ndoye seit seinem Wechsel im Sommer 2021 von Nizza zurück in die Schweiz gemacht hat, ist auch Murat Yakin aufgefallen. Und so ist der Waadtländer auch ein ernsthafter Kandidat, wenn es um die im November beginnende WM in Katar geht. «Wir wollen die nächsten Tage nutzen, um noch einmal näher zusammenzurücken und als verschworene Einheit an die WM zu reisen», erklärt Yakin. Und Dan Ndoye wird in den kommenden Tagen alles geben, damit er nicht wieder vor einem grossen Turnier aussortiert wird.