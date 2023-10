Super League Am Tiefpunkt: Der FC Basel verliert auch nach dem Trainerwechsel gegen Aufsteiger Lausanne-Ouchy Der FC Basel verliert auch im Spiel 1 nach der Entlassung von Timo Schultz gegen Lausanne-Ouchy – und Heiko Vogel den Rückhalt der Fans. Die Leistung ist desaströs, das 0:3 verdient. Und das Team «wie paralysiert».

Erklärungsbedarf nach dem Spiel: Fabian Frei und Taulant Xhaka im Dialog mit den aufgebrachten Fans. Keystone

«Use! Use! Use!», schreien die Fans nach Abpfiff. Sie können ihre Mannschaft nicht mehr sehen. Aber allen voran können und wollen sie Heiko Vogel nicht mehr sehen.

Den Mann, der eigentlich Sportdirektor ist beim FC Basel, seit Freitag aber «bis auf Weiteres» und schon zum zweiten Mal in diesem Jahr Trainer der Basler. Vogel beerbt in dieser Funktion Timo Schultz, den man nach nur gerade drei Monaten am Freitag entlassen hatte, weil man nicht mehr daran glaubte, dass das Team den Turnaround mit ihm hätte schaffen können. Stattdessen soll Vogel an den richtigen Stellschrauben drehen, den Schlüssel finden, um dieses Team zurück auf den Erfolgsweg zu bringen. So die Worte der Führung am Freitag.

Nur zwei Tage später muss man sagen: Das ist gehörig missraten. Und Vogel hat den Rückhalt der Basler Anhänger verloren. Bereits vor dem Anpfiff macht die Muttenzerkurve klar, was sie vom jüngsten Entscheid der FCB-Führung hält: Nichts. «Hätte mir euri Geduld, wäret ihr scho lang wäg!», so die Botschaft auf einem Banner. Und diese wird noch untermalt mit einem Pfeifkonzert, welches Heiko Vogel beim Einmarsch ins Stadion begleitet. Als hätte die Kurve da schon gewusst: Auch unter Vogel wird das nichts.

Fünf Niederlagen aus acht Spielen in der Liga

Dass es aber gleich so desaströs werden würde, das hatte wohl niemand auf der Rechnung. Denn der FCB verliert mit 0:3. Gegen Lausanne-Ouchy. Den Überraschungs-Aufsteiger, der bis zu diesem Zeitpunkt erst einen Liga-Sieg geholt hatte. Und mit einer Leistung, die mehr an das Desaster in Yverdon von vergangener Woche erinnerte denn an das, was man hatte liefern wollen: eine Reaktion.

Der FC Basel zeigt ein grausiges Gesicht in diesem ersten Spiel nach der Entlassung seines Trainers. Die Spieler wirken ratlos, ideenlos, konzeptlos. Und vor allem: ohne Selbstvertrauen.

Entsprechend verteidigt die Basler Defensive, die auch nach diesem Spiel weiter auf einen Match ohne Gegentor wartet, beim ersten Treffer der Gäste: vogelwild. Es ist mehr Geleitschutz denn aktives Verhindern der Pässe der Lausanner. Dass Renato Veiga den Ball dann auch noch ungenügend klärt und so dem Gegner auflegt, passt zur Situation der Basler. Und es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass der letzte Pass von Emmanuel Essiam gespielt wird, der Basler Leihgabe.

Mit dem ersten Gegentor ist die ohnehin schon zerbrechliche Basler Seele am Boden. Vogel, der sich nach der Partie zu erklären versucht, sagt zum Zustand seines Teams: «Das Gebilde ist so fragil, dass uns der kleinste Flügelschlag eines Schmetterlings aus dem Konzept bringt.»

So treffend diese Analyse, so wenig überzeugend ist, wie Vogel sein Team für diese Aufgabe eingestellt hat. Er spricht zwar davon, dass man keine Zeit gehabt habe, auf dem Platz zu arbeiten, weil schliesslich zwischen der Entlassung von Schultz und dem ersten Spiel unter Vogel nur eine Einheit möglich gewesen sei. Eine, bei der man nur kurz auf dem Trainingsgelände habe sein können. Er findet aber dennoch, dass der Zeitpunkt des Rauswurfs von Schultz richtig gewesen sei.

Ein Team, das «wie paralysiert» ist

Recht hat ihm an diesem Nachmittag aber nichts gegeben, was sein Team gezeigt hat. Denn nach dem ersten Gegentor kommt vom FCB kein Aufbäumen. Auch dem Pfeifkonzert zur Pause und der skandierten Aufforderung der Fans, den Finger aus dem Allerwertesten zu nehmen, kann das Team nichts entgegen setzen. Stattdessen kassiert der FCB die Tore 2 und 3 gegen sich. Und kann sich bei Marwin Hitz bedanken, der einen Penalty kurz vor Schluss pariert und das 0:4 verhindert.

Aber auch ohne das vierte Gegentor ist dieser FC Basel an einem neuerlichen Tiefpunkt angelegt. Stimmungstechnisch. Aber nicht nur. Er ist auf Rang 10 abgerutscht. Er hat sein fünftes von acht Liga-Spielen verloren. Und er hat nie auch nur annähernd den Eindruck erweckt, dass er sich aus dieser Situation befreien kann. Vogel nennt es eine «Leidenszeit», aus welcher der FCB heraus finden müsse. Und davon, dass seine Spieler «wie paralysiert» waren.

Wie es am nächsten Sonntag in Bern besser werden soll, ist ein grosses Rätsel. Und Timo Schultz vielleicht ein grosser Gewinner dieses Sonntags.