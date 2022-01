Super League FC Luzern ist an GC-Abwehrspieler Allan Arigoni interessiert Nach den Zuzügen von Stürmer Asumah Abubakar (vom FC Lugano) und Innenverteidiger Denis Simani (vom FC Vaduz) sucht der FC Luzern noch immer einen weiteren Verteidiger. Allan Arigoni könnte vor einem Wechsel aus Niederhasli zum FCL stehen.

Der FC Luzern bekundet gemäss Medienberichten Interesse an Allan Arigoni von den Grasshoppers. In der Vorrunde zählte der 23-jährige Verteidiger zu den Aufsteigern der Super League (18 Spiele, 1 Tor, 2 Assists). Arigoni kann als Innen- sowie beidseits als Aussenverteidiger eingesetzt werden.

Wird GC-Verteidiger Allan Arigoni (hier am Ball im Testspiel gegen Wils Mergim Brahimi) neuer Abwehrspieler beim FC Luzern? Bild: Claudio Thoma/Freshfocus (Wil, 11. Januar 2022)

Um den Profi buhlt neben Luzern der FC Lugano – und sein aktueller Klub möchte den Tessiner behalten. Der Vertrag von Arigoni bei GC läuft Ende Saison aus. Es heisst, der Spieler müsse sich nächstens entscheiden, ob er bei den Zürchern verlängert oder per sofort bei Luzern oder Lugano unterschreibt.

Die gesuchten Attribute treffen auf den Profi zu

FCL-Trainer Mario Frick spricht von einem aggressiven, grossen, kopfballstarken und schnellen Innenverteidiger, den die Innerschweizer suchen. Mit 1,84 Meter ist Arigonis Körper zwar nicht von überdurchschnittlicher Länge, aber durch seine muskulöse Erscheinung wirkt der 80-Kilo-Mann schon wie ein Brocken. Kopfballstärke, Schnelligkeit und Fleiss dürfen dem Spieler mit einem Schweizer Vater und einer Mutter aus Jamaika auch attestiert werden.

Auf Transfermarkt wird Arigonis Wert auf 500'000 Franken geschätzt. Wegen des auslaufenden Kontrakts dürfte er deutlich weniger kosten. Allerdings wird der Spieler bei der aktuellen Nachfrage im Unterhalt (Salär, Prämien) etwas kosten. Wie Frick zu unserer Zeitung sagte, hat der FCL zu mehreren Verteidigern Kontakt, die das Profil erfüllen. Also ist Arigoni nicht der einzige Kandidat.

Testspiel am Mittwochabend in Kriens gegen Cham

Am Mittwoch (19.30 Uhr) bestreitet Luzern in Kriens gegen Cham ein weiteres Testspiel. Der FCL trainiert morgen Dienstag um 14.30 Uhr, am Mittwoch um 10 Uhr, am Donnerstag und Freitag je um 14.30 Uhr. Das Abschlusstraining vor dem Ligaspiel gegen Basel vom Sonntag (16.30 Uhr) findet am Samstag in der geschlossenen Swisspor-Arena statt.