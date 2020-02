FC Luzern: Die Spielernoten nach dem Sieg gegen Xamax in der Übersicht

FCL-Erfolg mit Wermutstropfen

Beim FC Luzern läuft es weiterhin wie am Schnürchen. Die Innerschweizer siegen auch im dritten Spiel unter dem neuen Trainer Fabio Celestini und bezwingen Neuchâtel Xamax in dessen Stadion mit 1:0. Xamax scheitert immer wieder an Luzern-Torhüter Marius Müller.