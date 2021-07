Fussball Spektakel zum Saisonstart ohne Punkte für den FC Luzern: Knappe 3:4-Niederlage gegen YB nach Gegentor in der Nachspielzeit Ein furioses Spiel in der Swissporarena zwischen den Luzerner Cupsiegerjungs und dem Meister aus Bern endet 3:4. Die Luzerner verspielen einen 3:1-Vorsprung und in der Nachspielzeit gelingt YB der Siegtreffer.

Die Goalies Marius Müller und Vaso Vasic werden von den FCL-Fans begrüsst.

Die FCL-Mannschaft beim Einmarsch in die Swissporarena. Video: Janick Wetterwald

Die Luzerner mit Coach Fabio Celestini starten vor Goalie Müller und der erwarteten Viererkette mit Neuzugang Christian Gentner und Simon Grether im zentralen Mittelfeld. Ibrahima Ndiaye und Filip Ugrinic greifen über die Flügel an und im Sturm spielen Kapitän Dejan Sorgic und Pascal Schürpf.

Die Fans geben zu Spielbeginn alles:

Video: Janick Wetterwald

In der 14. Minute gehen die Gäste aus Bern in Führung. YB überlistet die Luzerner mit einer Freistossvariante: Michel Aebischer mit dem Rückpass auf den völlig freistehenden Fabian Rieder. Sein Schuss findet den Weg an vielen Beinen vorbei und via Pfosten ins Tor. Als Torschütze gilt YB-Angreifer Meschack Elia, der den Ball als letzter abgelenkt hat.

27. Minute: Der FCL gleicht aus zum 1:1. Nach einer Druckphase mit bereits guten Tormöglichkeiten spielt Frydek über rechts Ugrinic im Strafraum frei, der legt auf Schürpf und dieser schiesst ein.

Die Luzerner mit Torschütze Pascal Schürpf feiern das Tor zum 1:1. Bild: Urs Flüeler / Keystone

Das Heimteam geht in der 41. Minute in Führung: Ndiaye trifft mit einem schönen Schuss ins weite Eck. Der Senegalese hat vor seinem Tor den Ball für den FCL erobert, Gentner steckt dann zum Torschützen durch.

FCL-Torschütze Ndiaye wird gefeiert. Bild: Marc Schumacher / freshfocus

Pascal Schürpf mit dem Doppelpack in der 52. Minute. Er köpft eine präzise Flanke von Frydek unhaltbar ins lange Eck. 3:1 für den FCL gegen YB.

Doppelpack von Pascal Schürpf gegen YB. Bild: Martin Meienberger / freshfocus

57. Minute: FCL-Innenverteidiger Burch lässt sich den Ball von Siebatcheu abluchsen. Dieser schickt Elia alleine auf die Reise und dieser trifft zum zweiten Mal zum Anschluss - 3:2.

Der Ausgleich für YB in der 68. Minute: Nach einem YB-Freistoss gelant der Ball via Kopf zu Siebatcheu der den Ball aus kurzer Distanz über die Linie drückt.

Nachspielzeit: Siebatcheu köpft zum Sieg für YB ein – 3:4.

Es ist ein würdiger Start in die neue Super-Leauge-Saison. Der FC Luzern und die Gäste aus Bern bieten den 13'231 Zuschauern in der Swissporarena viele Offensivaktionen. Es geht hin und her mit Tempo und Energie. Nach einer halben Stunde vollgas steht es 1:1 nach Toren von Elia (14.) und Schürpf (27.). Die FCL-Fans stimmen bereits «Steht auf, wenn ihr Luzerner seid» an – die Stimmung ist Balsam für jede Fussball-Herz. Die erste Halbzeit wird zum totalen Luzerner Fest, als Ndiaye nach einer starken Balleroberung zur Führung trifft. Petrus feiert mit und lässt es zünftig Regnen über dem Rasen. Kurze Zeit später ist Pause: 2:1 führt der Cupsieger gegen den Meister.

Unverändert schicken die Trainer Fabio Celestini und David Wagner ihre Teams nach der Pause auf das Feld zurück. Die Zweikämpfe werden härter, die Partie bleibt intensiv. Ein weiteres Tor? Klar! Pascal Schürpf schnürt nach einer Frydek-Flanke den Doppelpack per Kopftor. Die Stimmung in der heimischen Arena? Mitreissend! «Wir sind alles Cupsiegerjungs» hallt es laut durch das Stadion. YB-Trainer Wagner reagiert und wechselt gleich vier neue Spieler ein. Kurz darauf gelingt seinem Team tatsächlich der Anschluss: Die YB-Angreifer profitieren dabei von einem Fehler von FCL-Innenverteidiger Burch. Das Spiel, es gönnt sich kaum eine Pause: YB gelingt nach einem Freistoss der Ausgleich. Derweil sind FCL-Edeljoker Tasar und Neuzugang Campo bei den Luzernern auf dem Feld. Die Fragen für die Schlussphase: Wem gelingt das nächste Führungstor? Bleibt es nach dieser furiosen Partie beim Unentschieden?

Es scheint als bleibt es beim Unentschieden, weil FCL-Goalie Müller seinen Patzer in Extremis selber wieder ausbaden kann. Doch in der Nachspielzeit trifft der Meister doch noch zum Sieg: Siebatcheu köpft ein zum Endstand 3:4.

FC Luzern : Young Boys 3:4 (2:1)

Swissporarena, 13'231 Zuschauer, SR: Fedayi San

Tore: 14. Elia (0:1), 27. Schürpf (1:1), 41. Ndiaye (2:1), 52. Schürpf (3:1), 57. Elia (3:2). 68. Siebatcheu (3:3), 90+. Siebatcheu (3:4)

FC Luzern: Müller; Farkas, Burch, Schulz (81. Badstuber), Frydek; Gentner, Ugrinic, Grether (69. Tasar), Ndiaye (69. Campo); Schürpf, Sorgic (81. Alounga).

YB: von Ballmoos; Maceiras (58. Hefti), Zesiger, Camara, Lefort (58. Garcia); Aebischer (77. Lauper), Fassnacht (58. Spielmann), Ngamaleu, Rieder (58. Martins); Elia, Siebatcheu.

Verwarnungen: 34. Zesiger, 47. Farkas, 51. Rieder, 72. Camara, 90. Spielmann.



In der zweiten Runde der Super-League-Saison 2021/22 trifft der FC Luzern am Sonntag, 1. August auswärts auf den FC St. Gallen. Anpfiff am Nationalfeiertag im Kybunpark ist um 14.15 Uhr.,