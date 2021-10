Fussball FCL kassiert den 1:1-Ausgleich gegen YB erst in der 94. Minute und bleibt damit weiterhin sieglos Der FC Luzern verpasst den sensationellen ersten Saisonsieg in extremis beim Serienmeister: Die Mannschaft von Fabio Celestini muss unmittelbar vor dem Abpfiff in der Nachspielzeit den 1:1-Endstand durch YB-Angreifer Ngamaleu hinnehmen.

Die Luzerner Verletztenliste wächst auf acht Namen an: Für den neu verletzten Holger Badstuber rückt Simon Grether in die FCL-Startelf. Auf der Ersatzbank sind mit Goalie Pascal Loretz, Verteidiger Severin Ottiger und Mittelfeldspieler Noah Rupp drei 18-Jährige.

30. Minute: Marvin Schulz nützt die Chance beim Foulpenalty souverän zum 1:0 für den FCL, der Deutsche schiesst scharf und präzis in die Torecke, der Ball ist unhaltbar für YB-Goalie David von Ballmoos.

Luzerns Marvin Schulz schiesst mittels Elfmeter das 1:0 für seine Mannschaft gegen YB-Torhüter David von Ballmoos. Bild: Thomas Hodel/Keystone (Bern, 16. Oktober 2021)

94 Minute: Meschack Elia schiesst Marvin Schulz an, kommt zur zweiten Flanke, die Nicolas Moumi Ngamaleu zum sehr späten 1:1-Ausgleich über die Torlinie drückt.

Der FC Luzern fängt wie vor zwei Wochen in Basel auch in Bern mit einer kompakt agierenden Defensive gegen den Serienmeister YB an. Doch die erste Chance der Partie haben dennoch die Gastgeber: Christian Fassnacht legt für Michel Aebischer auf, der aus 18 Metern knapp am Tor von Vaso Vasic vorbeischiesst.

In der 15. und 17. Minute zeichnet sich FCL-Goalie Vasic mit starken Paraden gegen die präzisen Schüsse von Ulisses Garcia aus. Wie aus heiterem Himmel bekommt die Mannschaft von Fabio Celestini in der 29. Minute einen Elfmeter zugesprochen: Christopher Martin reisst Samuele Campo bei einem Luzerner Eckball im Strafraum um, den fälligen Penalty verwertet Marvin Schulz zum 1:0.

Der starke YB-Linksverteidiger Garcia gibt eine optimale Hereingabe auf Jordan Siebatcheu, der US-Internationale vergibt die Chance in der 37. Minute. Nur eine Minute später tritt Christopher Martins im Anspielkreis Filip Ugrinic auf den Fuss, Schiedsrichter zeigt dem YB-Mittelfeldmann sofort die gelb-rote Karte. Bereits für das Foul zum Penalty hatte Martins den gelben Karton gesehen, folgerichtig muss er nun das Spielfeld verlassen. Der Luxemburger schreitet sofort in Richtung Kabine.

YB-Mittelfeldspieler Christopher Martins muss wenige Minuten vor der Pause nach einer gelb-roten Karte den Platz verlassen. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Bern, 16. Oktober 2021)

Einen grossen Auftritt gelingt Vaso Vasic, dem Stellvertreter des verletzten Stammkeepers Marius Müller: In der Nachspielzeit vor dem Pausentee fängt er im Fliegen einen Kopfball von Fassnacht. So kann der FCL mit dem knappen 1:0-Vorsprung in die Garderobe.

Die Weiss-Blauen sehen sofort nach Anpfiff der zweiten Halbzeit vehement angreifenden Gelb-Schwarzen gegenüber. Nur mit Glück und Vasic überstehen die Innerschweizer das Powerplay der Berner. Der FCL-Torwart wehrt glänzend gegen die Schüsse von Nicolas Noumi Ngamaleu (48.), Fassnacht und Aebischer (je 62.). Dazwischen trifft der Schweizer Internationale Fassnacht in der 55. Minute ins Tor, doch Schiedsrichter Horisberger aberkannt den Treffer mit Unterstützung des Video Assistant Referee (VAR), weil eine Abseitsstellung vorausgegangen sei.

Für eine wohltuende Entlastung für den FCL sorgt in der 76. Minute ein gelunger Angriff über Filip Ugrinic, der Abschlussversuch von Jordy Wehrmann geht über das Tor.

In der 94. Minute verlieren die Luzerner zwei Punkte, weil Ngamaleu die Flanke von Elia über die Torlinie zum 1:1-Ausgleich drückt. Trotzdem bleiben nach den beiden Auswärtsspielen gegen YB und Basel immerhin total zwei Zähler für den FCL, das gibt dem Celestini-Team sicher Mumm für den Rest der Vorrunde.

Young Boys – Luzern 1:1 (0:1)

Wankdorf. – 26'336 Zuschauer. – SR Horisberger.

Tore: 30. Schulz (Foulpenalty) 0:1. 94. Ngamaleu (Elia) 1:1

Young Boys: Von Ballmoos; Hefti (46. Maceiras), Bürgy (71. Lefort), Lauper, Garcia (71. Kanga); Fassnacht (86. Mambimbi), Aebischer, Martins, Ngamaleu; Siebatcheu (46. Sierro), Elia.

Luzern: Vasic; Grether, Schulz, Burch, Sidler; Campo, Gentner, Wehrmann, Cumic (67. Tasar); Sorgic, Ugrinic.

Bemerkungen: Young Boys ohne Camara (gesperrt), Lustenberger, Nsame, Zesiger, Faivre, Petignat und Monteiro (alle verletzt). Luzern ohne Badstuber, Müller, Schürpf, Ndiaye, Ndenge, Frydek, Farkas und Alabi (alle verletzt). – Gelb-rote Karte: 38. Martins (Foul). Verwarnungen: 29. Martins (Foul). 41. Fassnacht (Reklamieren).

Der FC Luzern empfängt am Sonntag (14.15 Uhr) der kommenden Woche den FC St. Gallen in der Swisspor-Arena. Ein extrem wichtiges Direktduell in der unteren Tabellenregion.