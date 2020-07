Verletzungspech für Marco Burch: Der FCL-Verteidiger muss sich operieren lassen – es droht eine lange Pause Grosses Pech für Luzerns Abwehrtalent Marco Burch: Der 19-jährige Obwaldner hat eine gravierende Meniskusverletzung erlitten.

Eigengewächs Marco Burch gehört beim FC Luzern zu den hoffnungsvollsten Spielern. Der Alpnacher hat in seinen ersten Super-League-Spielen einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Er überzeugte vor allem in der Dreierabwehr an der Seite von Captain Lucas Alves und Stefan Knezevic. Trainer Fabio Celestini lobte den 19-jährigen Youngster kürzlich: «Marco macht seine Sache sowohl in der Abwehr wie im Spielaufbau sehr gut.»

Marco Burch kam nach der Corona-Pause gut in Fahrt – nun bremst ihn eine Verletzung. Bild: Urs Flueeler / KEYSTONE

Doch jetzt stoppt die zweite gravierende Verletzung die Entwicklung des 1,82 Meter grossen Verteidigers. Am vergangenen Sonntag im Heimspiel gegen Thun (3:0) verspürte der Obwaldner Schmerzen im Meniskus. Kurz vor Schluss wurde Marco Burch ausgewechselt. Am Mittwoch im Auswärtsspiel bei Servette (0:2-Niederlage) war er nicht einsatzfähig, er fuhr gar nicht erst nach Genf.

Mehrere Monate Pause

Nun haben sich die Befürchtungen bestätigt: Marco Burch muss sich am Meniskus operieren lassen. Die offizielle Bestätigung des FC Luzern erfolgt erst am Freitag. Bekannt wurde, dass das Knie des Jungprofis in Zürich noch einmal genau untersucht worden ist. Die tendenzielle Prognose ist für den Sportler niederschmetternd: Vier bis sechs Monate Pause.

Bereits in der Vorrunde dieser Saison laborierte Marco Burch an einer hartnäckigen Schambeinentzündung. Nach der Genesung kam er am 7. Dezember 2019 zu seinem Debüt in der höchsten Liga unter Thomas Häberli. Bei der unglücklichen 0:1-Niederlage in Bern gegen den Meister YB zeigte er einen fehlerlosen Einstand.

Gute Leistungen zweimal gegen Basel, in Sion und gegen Thun

Eine Woche später im Heimspiel gegen Basel von Mitte Dezember bestätigte er den guten Eindruck. Der FCL besiegte den früheren Serienmeister 2:1. Am 21. Juni beim Re-Start nach der Coronapause bekam Marco Burch unter Fabio Celestini erstmals die Chance: Wiederum packte das Eigengewächs die Gelegenheit beim Schopf – und der FCL gewann erneut 2:1 gegen den FCB. Überzeugen konnte Marco Burch in der Folge auch in Sion (2:0) sowie gegen Thun im erwähnten und für ihn vorerst letzten Match.

Allen Beteiligten beim FC Luzern ist klar: Zu den bis dato sieben Super-League-Partien soll in der Karriere von Marco Burch noch eine grosse Menge dazu kommen.