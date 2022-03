FC Luzern Reizvolles FCL-Testspiel gegen die prominenten Stürmer Bobadilla und Ardaiz Der FC Luzern nutzt die Länderspielpause für ein Testspiel gegen den FC Schaffhausen. Der Challenge-League-Vierte tritt heute Freitag (12 Uhr) mit seinen bekannten Angreifern Raul Bobadilla und Joaquin Ardaiz im FCL-Stadion an.

Schaffhausen-Stürmer Raul Bobadilla (am Ball) gegen den Krienser-Defensivmann David Mistrafovic. Im Hintergrund Ex-FCL-Profi Francisco Rodriguez (links). Bild: Pius Amrein (Kriens, 19. März 2022) / Luzerner Zeitung

Der FC Luzern empfängt heute Freitagmittag (12.00 Uhr) den FC Schaffhausen zu einem Testspiel in der Swisspor-Arena. Sechs Tage nach dem Ligaspiel in Kriens (0:0) tritt der Super-League-Aufstiegsanwärter erneut mit seinen südamerikanischen Stürmern Joaquin Ardaiz und Raul Bobadilla in der Innerschweiz an.

Luzern verlor einst das Tauziehen um Bobadilla gegen YB

Zu Bobadilla, der kürzlich dank der Unterstützung des Schweizer Nationaltrainers Murat Yakin nach Schaffhausen wechselte, gibt es übrigens eine Luzerner Anekdote: Vor zehn Jahren wollte der damalige FCL-Präsident Walter Stierli, Bobadilla zu den Blau-Weissen holen. In unserer Zeitung hatte er im Winter-Trainingslager 2012 in El Gouna (Ägypten) bereits angekündigt, dass das Geld beisammen sei, um den damals 24-jährigen Stürmer mit argentinischem und paraguayischem Pass von Gladbach nach Luzern zu locken. Das Rennen machte schliesslich YB. Statt Bobadilla wechselte Dario Lezcano von Thun zum FCL.

Später ging «Boba» weiter zu Basel, bevor er in die Bundesliga zu Augsburg und später wieder zu Gladbach zurückkehrte. Bis zu seinem Comeback vor wenigen Wochen in der Schweiz war der bullige Angreifer über dreieinhalb Jahre in Südamerika engagiert.

Der andere herausragende Stürmer bei Schaffhausen ist Joaquin Ardaiz: Der 23-Jährige aus Uruguay hat in dieser Saison in 27 Spielen 15 Tore erzielt. Damit steht er an erster Stelle der Torjägerliste in der Challenge League.

Ardaiz trifft gegen Aarau viermal

Seinen bisher grössten Auftritt hatte der Ex-Lugano-Profi vor drei Wochen beim 4:3-Sieg über den Tabellenersten in Aarau: Ardaiz schoss dabei alle vier Tore für den FC Schaffhausen.

Goalgetter Joaquin Ardaiz (links) und Guillermo Padula (rechts) können in der Challenge League im Dress des FC Schaffhausen oft jubeln. Bild: Andy Müller/Freshfocus (Schaffhausen, 25. Februar 2022)

Zurück zum heutigen Testspiel: Martin Andermatt, FCS-Chefcoach aus Zug, besucht einen Trainerkurs. Darum wird der frühere FCL-Star Hakan Yakin die Ostschweizer in Luzern coachen.

Dräger, Burch und Jashari sind mit ihren Nationalmannschaften unterwegs

Beim FCL fehlen mehrere in Nationalteams engagierte Spieler. Dazu gehören «Mo» Dräger, Marco Burch, Ardon Jashari, Luca Jaquez und Severin Ottiger. Gemäss Andermatt ist es unsicher, ob Francisco Rodriguez bei Schaffhausen zum Einsatz kommt. Der frühere Luzerner Offensivmann wird möglicherweise geschont.

Das letzte Pflichtspiel zwischen den beiden Mannschaften fand am 27. Oktober 2021 statt: Der FCL konnte sich im Cup-Achtelfinal in Schaffhausen 2:0 durchsetzen.

Gratiseintritt auf der Haupttribüne

Der Eintritt (Türöffnung um 11.15 Uhr) ist kostenlos, der Einlass erfolgt über die Eingänge A/D. Auf der Haupttribüne herrscht freie Platzwahl, die weiteren Tribünen in der Swisspor-Arena bleiben geschlossen.