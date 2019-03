FC Luzern siegt auch gegen St. Gallen Der Luzerner Höhenflug hält an: Gegen den FC St. Gallen gewinnt der FC Luzern mit 3:0. Damit bleibt Thomas Häberli als FCL-Trainer auch nach dem vierten Spiel ungeschlagen. Raphael Gutzwiller

Erneuter FCL-Jubel gegen St. Gallen: Pascal Schürpf, Christian Schneuwly und Ruben Vargas (von links). (Bild: Alexandra Wey/Keystone (Luzern, 10. März 2019))

Szene des Spiels

Es läuft die 44. Minute, als der Luzerner Ruben Vargas den Ball erobert und Christian Schwegler auf der rechten Seite mitnimmt. Dessen Flanke findet ideal den Kopf von Pascal Schürpf, der den FC Luzern mit 1:0 in Führung bringt. Es ist das so wichtige Führungstor für den FCL.

Das Ergebnis

Unter Thomas Häberli hat der FCL noch immer nicht verloren, zuletzt dreimal in Folge gewonnen. Damit überholt der FCL auch den heutigen Gegner St. Gallen.

Das gibt zu reden

Die St. Galler Fans haben wie angekündet nicht im Gästesektor Platz genommen. Stattdessen unterstützten die Ostschweizer ihren Verein hinter dem Tor neben dem Gästesektor. Während des Spiels blieb es jedoch komplett friedlich.

Die Ausgangslage

Nach dem 4:0-Heimsieg im Cupviertelfinal gegen den Schweizer Meister BSC Young Boys wurde der FCL fürs Spiel gegen St. Gallen in die Favoritenrolle gedrängt. Dies auch deshalb, weil Luzern gegen St. Gallen die letzten sieben Spiele allesamt gewonnen hat. Doch vor der Partie lag der FCSG mit 31 Punkten deren zwei vor dem FC Luzern.

Erste Halbzeit

Die Luzerner starteten genauso, wie sie gegen YB am Mittwoch aufgehört hatten. Doch nach etwa 10 Minuten und mehreren Torchancen flachte das Spiel ein wenig ab. Der Gegner aus St. Gallen kam zwar nicht zu guten Möglichkeiten, doch hatte plötzlich ein bisschen mehr vom Spiel. Die gefährlicheren Möglichkeiten behielt aber der FC Luzern. Zuerst wurde ein strammer Schuss von Idriz Voca noch von Vincent Sierro geblockt, wenig später traf der FCL dann aber doch noch kurz vor der Pause zum Führungstreffer. Damit lief endgültig alles für den FCL.

Zweite Halbzeit

Kaum hat die zweite Hälfte begonnen, jubelte der FCL erneut. Blessing Eleke hat Pascal Schürpf auf der linken Seite freigespielt, der in den Stafraum zieht. Schürpfs scharfen Pass findet Christian Schneuwly, der nur noch zum 2:0 einzuschieben brauchte. Zu jenem Zeitpunkt sind 55 Minuten gespielt. Später tritt noch zweimal Blessing Eleke in Erscheinung. Zunächst schlenzt er den Ball in der 79. Minute an die Latte, wenig später trifft er mit einer tollen Aktion sogar noch zum 3:0-Schlussstand. Der Sieg geht auch in dieser Höhe absolut in Ordnung.