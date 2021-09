Matchbericht | Noten | Reaktionen FC Luzern weiterhin ohne Sieg: Emini versenkt gegen den FC Sion kurz vor Schluss einen Penalty zum 1:1 Unentschieden – zum vierten Mal in Folge steht dieses Ergebnis für den FC Luzern auf der Anzeigetafel. Sie bleiben am Tabellenende sitzen.

Über fünf Minuten lässt Fedayi San letztlich nachspielen, weil sich Sion vorne festbeisst, allerdings keine klaren Abschlüsse bekommt. So trennen sich Sion und Luzern mit einem 1:1! Für den FCL steht dieses Ergebnis zum vierten Mal in Folge auf der Anzeigetafel, weshalb sie am Tabellenende nicht zufrieden damit sein werden. Allerdings haben sie sich trotz des Rückstands aus dem ersten Durchgang zurück in die Partie gekämpft und Lorik Emini per Penalty zum Ausgleich getroffen. Sion dagegen hatte selbst einige Chancen, begnügte sich im zweiten Durchgang jedoch mit der knappen Führung. Dafür wurden sie letztlich bestraft, halten aber den fünften Tabellenplatz.

Lorik Emini jubelt nach seinem versenkten Penalty. Bild: Martin Meienberger / freshfocus

Torhüter und Leistungsträger Vaso Vasic im Interview.

Sion – Luzern 1:1 (1:0)

Tourbillon. – 4000 Zuschauer. – SR San.

Tore: 42. Hoarau (Bua) 1:0. 81. Emini (Handspenalty) 1:1.

Sion: Fayulu; Cavaré, Saintini, Schmied, Ciprano; Keita, Serey Dié (87. Dias), Zuffi; Wesley (73. Berdayes), Hoarau, Bua.

Luzern: Vasic; Sidler (60. Farkas), Burch, Badstuber, Grether; Tasar, Emini, Wehrmann (91. Domgjoni), Ndiaye (60. Cumic); Sorgic, Schulz (66. Alounga).

Bemerkungen: Sion ohne Araz, Costa, Doldur, Iapichino und Ndoye (alle verletzt). Luzern ohne Ugrinic (gesperrt), Frydek, Alabi, Müller, Ndenge, Schürpf, Campo (alle verletzt) und Gentner (Magen-Darm-Grippe).

Verwarnungen: 28. Schulz (Reklamieren), 40. Sidler (Foul), 54. Serey Dié (Foul), 68. Farkas (Hands), 85. Tasar (Foul).

Am Sonntag geht es für den FC Luzern bereits weiter in der Super League. Der FC Lugano ist dann zu Gast in der Swissporarena.