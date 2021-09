Innerschweizer Derby im Cup FCL-Fans und Präsident Wolf reisen mit Extraschiff an Cup-Hit nach Buochs FCL-Präsident Stefan Wolf wird die Fans morgen Samstag auf dem Extraschiff von Luzern nach Ennetbürgen begleiten. Von der dortigen Schifflände werden die Anhänger zum Seefeld in Buochs marschieren, wo sich um 18 Uhr erstmals der SC Buochs und der FC Luzern im Schweizer Cup gegenüberstehen.

Die FCL-Fans werden mit einem Extraschiff von Luzern zur Schifflände in Ennetbürgen fahren, von wo sie in ungefähr 15 Minuten zum Sportplatz Seefeld in Buochs marschieren.

Bild: Manuela Jans- Koch (Luzern, 15. Mai 2016)

Von der dortigen Schifflände werden nach der Ankunft um 16 Uhr 400 bis 500 Anhänger einen ungefähr viertelstündigen Fanmarsch via Seestrasse und Strandbad zum Sportplatz Seefeld in Buochs absolvieren. An Bord und mittendrin dabei ist auch Stefan Wolf, der die Cup-Trophäe mit dem FC Luzern 1992 als Spieler und 2021 als Präsident gewonnen hat. Im Stadion mit einer Kapazität von 4500 Zuschauern werden bis zu 700 FCL-Fans erwartet.

FCL-Präsident Stefan Wolf präsentiert die Sandoz-Trophäe in der Swisspor-Arena am Tag nach dem Cupsieg von Bern über St. Gallen.

Bild: Pius Amrein (Luzern, 25. Mai 2021)

Mindestens 3000 Zuschauer werden erwartet

Im Vorverkauf hat der SC Buochs 2000 Tickets abgesetzt. «So viele Billette haben wir kaum je vor einem Match verkauft», sagt Co-Präsident Daniel Gasser. Der 49-Jährige, der den Verein im fünften Jahr gemeinsam mit Heinz Fischer führt, rechnet mit insgesamt mindestens 3000 Zuschauern. «Der FCL ist für uns ein Traumlos!», so Gasser. Die Tageskassen sind ab 16.30 Uhr offen.

Christophe Lambert (rechts) schoss Buochs vor sieben Jahren zum 1:0-Triumph über YB. Bild: Eveline Beerkircher (Buochs, 20. September 2014)

Auf eine zusätzliche Sitzplatztribüne hat der SCB dennoch verzichtet, dafür wurde über den Stehrampen neben der Haupttribüne ein Gerüst mit zusätzlichen Rampen für 400 Stehplätze aufgestellt. Einen Glücksfall bezeichnet Gasser den Umstand, dass Beni Blättler beim FCL als Sicherheitschef arbeitet und gleichzeitig noch immer bei Buochs fussballerisch aktiv ist. «So ist er mit seinen Mitarbeitern bei diesem Cupmatch auf Mandatsbasis auch unser Sicherheitschef.»

Testmöglichkeiten gibt es vor dem Stadion keine. Die Zuschauer müssen vor dem Eingang zuerst ein gültiges Covid-Zertifikat plus die ID vorweisen, in einer zweiten Kontrolle findet die Ticketkontrolle statt.

Zwischen den beiden Klubs, deren Stadien nur 18 Kilometer voneinander entfernt sind, hat es noch nie ein Cup-Duell gegeben. In der Saison 1972/73 trafen der SC Buochs und der FC Luzern in der damals zweithöchsten Spielklasse, der Nationalliga B, aufeinander.

Erst zwei Pflichtspiele zwischen Buochs und FCL – fast 50 Jahre her

Der FCL gewann beide Liga-Vergleiche gegen den Nidwaldner Landverein: zuerst Mitte August 1972 das Heimspiel vor 9000 Leuten auf der Allmend 4:2, im April 1973 dann auch den Match im Buochser Seefeld vor 5000 Fans 1:0. Für den SCB war das Abenteuer im Spitzenfussball Ende Saison vorbei, er stieg ab.

Doch im Cup setzen die Buochser seither immer wieder Nadelstiche: Der grösste Coup ist vor sieben Jahren der 1:0-Sieg über YB. 2250 Zuschauer gerieten am Ufer des Vierwaldstättersees schier aus dem Häuschen.