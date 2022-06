Fussball Die Frauen des FC Luzern stehen vor dem Abstieg, Küssnacht darf wieder hoffen Die NLB-Frauen vom FC Küssnacht geben die «rote Laterne» dank einem 2:0-Derbysieg an den FC Luzern ab.

Die Küssnachterin Livia Büchler (am Ball) gegen die Luzernerin Sarah Hediger Bild: Boris Bürgisser (weggis, 11. Juni 2022)

Tolles Wetter, tolle Stimmung dank vieler Fans und eines leuchtenden Vollmonds und bis in die Zehenspitzen motivierte Akteurinnen auf einem einladenden Fussballplatz – besser hätten die Voraussetzungen für den NLB-Abstiegsknüller zwischen dem FC Küssnacht und dem FC Luzern nicht sein können. Die Ausgangslage war brisant: Die Küssnachterinnen mussten als Tabellenletzter gewinnen, um noch realistische Chancen auf den Ligaerhalt zu haben. Aber auch die Gäste aus Luzern konnten es sich nicht leisten, Punkte liegenzulassen.

Und da war man beidseits auch noch auf fremde Hilfe angewiesen. Ein prickelndes Derby also mit viel Hoffen und Bangen. Die angesprochene Schützenhilfe funktionierte: Das mitabstiegsgefährdete Winterthur und auch Sion holten keine Punkte. «Diese positiven Meldungen pushten mein Team noch zusätzlich», sagte Küssnacht-Trainer Remo Zwyssig.

Andrea Schuler, die Torgarantin

Unter den Augen etlicher FCL-NLA-Spielerinnen kamen die Küssnachterinnen besser «in die Gänge». Schon in der 5. Minute landete ein Weitschuss von Claudia Lourenco an der Latte. Und noch vor Ablauf der ersten halben Stunde wurde Küssnacht für seine Offensivbemühungen belohnt. Der hervorragend pfeifende Schiedsrichter Alain Ehrbar musste auf den Elfmeterpunkt zeigen. Küssnachts Topskorerin Andrea Schuler verwertete den Penalty zur 1:0-Führung (28.). Das beidseits voll auf Offensive angelegte, von vielen Fouls geprägte Derby war lanciert. Nur schade, dass die Angriffe praktisch nie sauber zu Ende gespielt wurden. So waren in der ersten Halbzeit Grosschancen Mangelware.

Die Vorentscheidung in diesem spielerisch guten kampfbetonten Match fiel in der 52. Minute. Joëlle Meister überlistete die zu hoch aufgerückte FCL-Abwehr mit einem Zuckerpass in die Tiefe auf Andrea Schuler, die sich das 2:0 nicht entgehen liess. Die endgültige Entscheidung fiel nur drei Minuten später. Küssnachts Torhüterin Marina Camenzind holte etwas übermotiviert Fatjana Golla von den Füssen – Elfmeter. Jana Schneider nahm Anlauf und sah zum Entsetzen von FCL-Trainer Hugo Kostezer, der das Team erst im April übernahm, den Ball von der Latte zurückprallen. Dieser unglückliche Fehlschuss nagte gewaltig am Selbstvertrauen der FCL-Frauen. Und motivierte im Gegenzug die Küssnachterinnen unter der glänzend aufspielenden Spiel­gestalterin Claudia Lourenco zu noch mehr Power nach vorne. Die Schwyzerinnen hatten dann auch noch zwei erstklassige Möglichkeiten durch Andrea Schuler (72.) und Gina Schilliger (81.), um den Vorsprung noch auszubauen.

Luzernerinnen hadern mit zu vielen Verletzten

Dank diesem verdienten Sieg übergaben die Küssnachterinnen die «rote Laterne» an die Luzerner Frauen, die nun dem Abstieg tief in die Augen schauen müssen. Denn in der letzten Runde müssen sie zu Hause den Leader FC Zürich U21 schlagen, um dem Abstieg in die 1. Liga noch zu entrinnen. Für den sportlichen Leiter der FCL-Truppe, Marcel Heimann, wäre ein Abstieg «kein Beinbruch, den müssten wir akzeptieren». Und schiebt die «Schuld» des ungenügenden Abschneidens auf das grosse Verletzungspech ab. Er sinnierte:

«Wenn vier Schlüsselspielerinnen fehlen, leidet zwangsläufig auch die Qualität des Teams.»

Dank diesem verdienten Sieg ist Küssnacht «wieder bei den Leuten». Trainer Remo Zwyssig: «Die Ausgangslage für das letzte Spiel auswärts beim FC Schlieren ist klar. Wir müssen ohne Wenn und Aber gewinnen. Und auf weitere Schützenhilfe hoffen.»