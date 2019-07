Youngsters überzeugen: Der FCL gewinnt Testspiel gegen Aarau mit 3:0 Der FC Luzern gewinnt das Testspiel gegen Aarau in der Swisspor-Arena mit 3:0. Dabei überzeugen insbesondere die jungen Luzerner Profis. Eric Tia Chef trifft doppelt. Raphael Gutzwiller

Trifft gegen Aarau doppelt: Eric Tia Chef (Luzern). (Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 3. Juli 2019))

Im Spiel gegen Aarau konnte sich vor allem Eric Tia Chef in den Fokus spielen. Zunächst traf er mit einem Traumtor bereits in der 5. Minute zum 1:0. Aus spitzen Winkel hämmerte er den Ball in den nahen Winkel. Und nach 20 Minuten doppelte er zum 2:0 nach. Silvan Sidler hatte mit einer tollen Aktion das Tor vorbereitet, Tia Chef musste nur noch einschieben. Dementsprechend zufrieden über die Leistung des vom FC Zürich übernommenen Tia Chef zeigte sich FCL-Trainer Thomas Häberli nach der Partie: «Er hat seine Aufgabe sehr gut gemacht und somit gezeigt, dass er eine Alternative sein kann.»

Nach dem guten Start flachte in der Folge das Spiel ab, was auch vielen Wechseln nach der Pause geschuldet war. Im Tor setzte FCL-Trainer in diesem Testspiel in der ersten Halbzeit auf Loïc Jacot, in der zweiten auf Simon Enzler, der allerdings offenbar noch immer kein eigenes Dress besitzt und wie Jacot mit der Nummer 22 auflief. Thomas Häberli sagte nach dem Spiel dazu: «Wir werden noch einen Goalie holen. Enzler oder Jacot wird ausgeliehen.»

Zum Schluss bäumte sich der FCL nochmals ein bisschen auf. Der eingewechselte Aziz Binous, der kürzlich von Lugano zum FCL kam, erzielte nach einem Traumpass des erst 18-jährigen David Mistrafovic das 3:0. Der FC Aarau unter dem ehemaligen FCL-Asisstenztrainer Patrick Rahmen brachte dagegen nur wenig zu Stande und blieb offensiv harmlos.

Somit siegte der FCL mit 3:0. Ein Sieg, der vor allem Selbstvertrauen geben kann. «Es war das erste Spiel, in dem wir die Frische hatten», sagte Häberli. «Zu gewinnen tut da sicherlich gut.»

Schürpf Captain, Voca Vize-Captain

Das sah auch Idriz Voca so, der Anfang der zweiten Hälfte zum ersten Mal überhaupt die FCL-Captainbinde trug. Die Captainhierarchie hat sich nämlich verändert: Pascal Schürpf ist Captain, Idriz Voca Vizecaptain, dritter Captain ist der wiedergenesene Innenverteidiger Stefan Knezevic.

Voca freut sich über das ihm entgegengebrachte Vertrauen. «Vizecaptain zu sein ist sicher ein gutes Zeichen», sagt der 22-jährige Stansstader.

VAR musste nicht eingreifen

Eigentlich stand die Partie in der überraschend gut gefüllten Swisspor Arena auch im Zeichen des Tests für den Videobeweis. Dieser musste keinen Entscheid von Schiedsrichter Lukas Fähndrich korrigieren. Lediglich einmal prüfte er eine Situation, als Blessing Eleke im Aarauer Strafraum zu Fall kam. Es lag jedoch kein Foulspiel vor.

Testspiel: FC Luzern - FC Aarau 3:0 (2:0)

Swissporarena, 1235 Zuschauer. - Tore: 5. Tia Chef (Voca) 1:0. 20. Tia Chef (Sidler) 2:0. 85. Binous (Mistrafovic) 3:0.

Luzern. 1. Halbzeit: Jacot; Grether, Lucas Alves, Cirkovic, Sidler; Voca, Ndenge; Schürpf, Schneuwly, Tia Chef; Demhasaj.

2. Halbzeit: Enzler; Sidler (64. Wolf), Cirkovic (64. Knezevic), Lucas Alves (64. Burch), Grether (64. Karrer); Voca (65. Arnold), Ndenge (64. Mistrafovic); Schulz, Margiotta, Males (81. Binous); Eleke.

Aarau. 1. Halbzeit: Hübel; Thiesson, Thaler, Schindelholz, Mehidic; Jäckle; Misic, Zverotic; Neumayr; Schneuwly, Alounga.

2. Halbzeit: Ammeter; Thiesson (60. Giger), Thaler (60. Leo), Schindelholz, Mehidic (84; Jäckle (84. Randjelovic), Zverotic (42. Hajdari), Rrudhani; Neumayr (60. Hammerich); Rossini, Schneuwly (60. Maierhofer).