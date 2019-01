FCL strauchelt zum Jahresstart gegen Winterthur Das erste Spiel des Jahres 2019 verliert der FC Luzern. Im Testspiel gegen den FC Winterthur aus der Challenge League setzt es für den FCL eine 0:2-Niederlage ab. Raphael Gutzwiller

FCL-Flügelspieler Ruben Vargas (vorne) im Duell gegen Winterthurs Tobias Schaettin (Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Kriens, 8. Januar 2018))

Der Jahresstart ist dem FCL nicht wie gewünscht geglückt. Im ersten Test des Jahres verliert er gegen den FC Winterthur mit 1:2.

Für das einzige Highlight aus Sicht des FC Luzern im neuen Jahr sorgt der eingewechselte Blessing Eleke mit seinem Treffer zum 1:2. Der Nigerianer, der wegen einer Hochzeit verspätet in die Rückrundenvorbereitung eingestiegen ist, trifft mit einem wunderschönen Schuss ins hohe, weite Eck.

Ansonsten ist die ganze Partie lang sichtbar, dass der FCL noch mitten in der Rückrundenvorbereitung steht. Es reiht sich viel Stückwerk aneinander. Mit dem FC Winterthur gewinnt die aktivere und somit auch besser Mannschaft die Partie. Nach einer weitgehend ereignisarme erste Halbzeit trifft Luca Radice kurz vor der Pause per Kopf zum 1:0 für die Gäste aus Winterthur. Nach der Pause, in welcher der FCL sechsmal wechselt, sehen die rund zweihundert Zuschauer auf dem Kunstrasen im Kleinfeld den schönsten Spielzug des Nachmittags. Nach einer tollen Vorlage von Patrick Suter muss Rijad Saliji nur noch zum 2:0 für den Verein aus der Challenge League einschieben.

Weil der FCL zwar nach dem Anschlusstreffer von Eleke seine Aktionen ungenutzt verstreichen lässt, muss er sich zum Jahresstart mit einer Niederlage gegen den Challenge-League-Verein begnügen.

FCL-Debüt für Tsiy Ndenge

Das erste Spiel des Jahres ist für die Nummer 13 des FCL, Tsiy Ndenge, sogar das erste Spiel überhaupt für den FCL. Im zentralen Mittelfeld feiert er eine Halbzeit lang ein weitgehend eher unauffälliges Debüt. Ebenfalls zu seinem Debüt bei den FCL-Profis kommt Goalietalent Loic Jacot, der gegen Winterthur über die volle Spielzeit ran darf. Nach langer Verletztungspause kommt beim FCL nach der Pause auch der langjährige Captain Claudio Lustenberger wieder zu einem Einsatz.

FC Luzern - FC Winterthur 1:2 (0:1)

Kleinfeld, Kriens. - 200 Zuschauer. - SR Schnyder.

Tore: 43. Radice 0:1. 54. Saliji 0:2. 61. Eleke 1:2.

FC Luzern: Jacot; Kakabdze, Cirkovic (46. Njau) Alves, Sidler (46. Lustenberger); Grether (46. Voca), Ndenge (46. Schneuwly); Vargas, Schulz, Schürpf (46. Gvilia), Demhasaj (46. Eleke).

Bemerkungen: Winterthur bis zur Pause mit Remo Arnold (Leihgabe vom FC Luzern). Luzern ohne Knezevic, Custodio, Schwegler (alle verletzt), Juric, Salvi, Wolf, Schmid, Ugrinic, Feka, Rodriguez (alle nicht im Aufgebot).