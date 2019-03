FCL holt in Thun einen Punkt Der FC Luzern spielt auswärts beim FC Thun 1:1-Unentschieden. Für das einzige Luzerner Tor war erneut Pascal Schürpf zuständig. Raphael Gutzwiller

Umkämpftes Duell: Ruben Vargas (in weiss) im Duell mit mehreren Thun-Spielern (vorne Captain Stefan Glarner). (Bild: Peter Schneider/Keystone (Thun, 17. März 2019))

Szene des Spiels

Und da hat er es schon wieder getan: Pascal Schürpf trifft erneut für den FC Luzern. Diesmal ist es das 1:1 im Spiel auswärts beim FC Thun. Es läuft die 75. Spielminute als David Zibung einen cleveren langen Ball spielt. Der nicht im Offside gestartete Christian Schneuwly legt nach aussen auf die rechte Seite zu Flügelspieler Ruben Vargas. Dessen perfekte Flanke findet Pascal Schürpfs Kopf, der zum 1:1 trifft.

Das Ergebnis

Durch die Punkteteilung bleibt der Luzerner Rückstand auf den FC Thun bei fünf Punkten. Erneut kann der FCL gegen Thun nicht gewinnen. Luzerns letzter Dreier im Berner Oberland resultierte im Jahr 2016.

Das gibt zu reden

Anlässlich des Spiels des Vereins «Härzbluet», den der FC Thun unterstützt, spielt das Heimteam ausnahmsweise in dunkelblau. Deshalb muss der FC Luzern in weiss antreten. Zudem gibt beim FC Luzern im Mittelfeld Tsiy Ndenge sein Startelf-Debüt. Er zeigt eine gute Leistung, vergibt in der ersten Halbzeit gar eine Topchance.

Die Ausgangslage

Es ist das Duell um den dritten Rang. Nachdem der FC Luzern unter dem neuen Trainer Thomas Häberli in den ersten vier Spielen drei Mal gewann, ist der FCL in grosser Euphorie. Mit einem erneuten Erfolg gegen den Tabellendritten FC Thun hätte der FCL bis auf zwei Punkte an den 3. Rang heranrücken können.

Erste Halbzeit

Die Luzerner nehmen von Beginn weg das Spieldiktat in die Hand und kommen auch immer wieder zu Möglichkeiten. Bereits nach sechs Minuten landet ein Kopfball von Pascal Schürpf auf der Lattenoberkante. Auch in der Folge bleibt Luzern das bessere Team, Thun hat kaum Offensivaktionen. Der FCL dagegen hat immer wieder gelungene Aktionen, ohne aber vor dem Tor genug entschlossen zu sein. Die beste Chance der ersten Halbzeit hat Startelf-Debütant Tsiy Ndenge, dessen Schuss in der 44. Minute nur knapp am Tor vorbeistreift.

Zweite Halbzeit

Zu Beginn der zweiten Hälfte zeigt sich ein komplett anderes Bild als noch vor dem Pausentee. Thun kommt plötzlich vermehrt in die Platzhälfte der Luzerner. Der erhöhte Aufwand der Berner Oberländer wird belohnt. Es läuft die 58. Minute als FC-Thun-Flügelspieler Dominik Schwizer in die Mitte zieht und ohne von den FCL-Defensivspielern richtig bedrängt zu werden, zum Abschluss kommt. Sein Schuss knallt an den Innenpfosten und von dort an den Rücken des Luzerner Torhüters David Zibung. Das Tor wird gar als Eigentor gewertet und ist gleichbedeutend mit dem 1:0 für den FC Thun.

In der Folge braucht der FC Luzern einen Moment, um sich davon zu erholen. In jenem Moment, in dem Luzern wieder mehr das Spieldiktat in die Hand nehmen konnten, trifft Pascal Schürpf zum 1:1. In der Schlussphase ist der FCL näher am Siegtor, es bleibt jedoch beim 1:1-Unentschieden. In der Nachspielzeit trifft Shkelqim Demhasaj mit einem Heber aus enormer Distanz die Lattenoberkante.