FCL lässt zu viele Chancen aus – kommt aber mit 2:0-Sieg im Cup eine Runde weiter Immerhin gewinnt der FC Luzern bei den fünftklassigen Amateuren des AS Calcio Kreuzlingen mit 2:0. Aber auch in der 1. Runde des Schweizer Cups zeigen die Innerschweizer eklatante Schwächen im Abschluss. Daniel Wyrsch, Kreuzlingen

Marius Müller konnte in Kreuzlingen die Null halten. Seine Vorderleute waren weniger effizient. (Bild: Martin Meienberger/freshfocus)

Ein deutlicher Sieg mit mehreren Toren Differenz war die Vorgabe. Doch die Luzerner hatten auch in der 1. Runde des Cups in Kreuzlingen bei den Amateuren von AS Calcio (2. Liga inter) Probleme, das Runde in das Eckige zu bringen. Bei mehr als einem halben Dutzend erstklassiger Chancen, welche die Innerschweizer nicht im Kasten von Calcio-Goalie Bruno Donnici unterbrachten, muss man ganz einfach von Unvermögen beim Super-Ligisten sprechen.

Dabei hatte die Cup-Partie für den FCL gut angefangen: Ein Schuss von Ibrahimba Ndiaye hatte Bruno Donnici nach vorne abprallen lassen, den Nachschuss verwertete Shkelqim Demhasaj in der 20. Minute zum 1:0. Doch Demhasaj vergab in der Folge weitere gute Gelegenheiten. Die Konsequenz: Ausgerechnet der erste FCL-Torschütze nach 436 Pflichtspiel-Minuten ohne einen einzigen Treffer musste in der Halbzeitpause draussen bleiben.

Übrigens auch Calcio Kreuzlingen hatte Chancen: Dario Kessler schoss in der 15. Minute mit einer missglückten Flanke an die Latte. In der 34. Minute scheiterte der junge Kessler (20) an Luzern-Goalie Marius Müller.

Eleke verweigert Häberli bei seiner Auswechslung den Handschlag

In der zweiten Halbzeit machte der FCL weiter mit dem Auslassen von besten Chancen. Pascal Schürpf schoss in der 64. Minute an den Pfosten, der eingewechselte Francesco Margiotta traf in der 69. Minute nur die Latte. Und Bruno Donnici rettete mehrmals mirakulös. Vor allem Blessing Eleke blieb nicht weniger als dreimal an Donnici hängen – kläglich für den 13-fachen Liga-Torschützen der Vorsaison.

Für Blessing Eleke war dann in der 58. Minute vorzeitig Arbeitsschluss, Trainer Thomas Häberli nahm ihn vom Feld. Bei der Auswechslung umlief Eleke den FCL-Coach, gab Häberli den üblichen Handshake nicht.

Erstes Tor für den FCL von Margiotta

Die Erlösung gelang den Luzernern in der 83. Minute bei einem Konter: Schürpf passte quer zu Margiotta, der nur noch ins leere Tor einschiessen musste. Da konnte der Italiener nicht anders als zum 2:0-Endstand einnetzen. Übrigens: Das war das erste Pflichtspieltor des FCL-Neuzugangs.