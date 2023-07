Abstimmung Wo landet der FCL in der neuen Saison? Machen Sie mit und geben Sie Ihren Tipp ab Im vergangenen Jahr lagen unserer Leserinnen und Leser goldrichtig mit ihrem Tipp zum FCL. Gelingt auch in dieser Saison wieder ein Erfolg? Geben Sie im Formular Ihre Prognose ab.

Keiner kennt den FCL besser als die LZ-Leserinnen und Leser: Das haben Sie alle in der vergangenen Saison eindrücklich bewiesen. Rund 730 von Ihnen sind damals unserem Aufruf gefolgt und haben eine Saisonprognose abgegeben. Dabei ging es darum, jedem Team in der Super League einen Platz zuzuweisen.

Für die FCL-Fans war klar: Der Verein soll gemäss ihrer Einschätzung in der vorderen Tabellenhälfte landen. Rund 21 Prozent sahen den FCL auf dem vierten Platz – und lagen somit goldrichtig.

Nun stellt sich natürlich die Frage: Gelingt den Leserinnen und Leser erneut eine richtige Prognose? Machen Sie mit in unserer neuen Abstimmung und füllen Sie das unten stehende Formular aus. Achtung: Ab sofort gilt der neue Super-League-Modus. Was es damit auf sich hat und weitere nützliche Infos zur neuen Spielzeit finden Sie ab Samstag in unserem Extra-Artikel.

Fertig abgestimmt? Lassen Sie uns auf Social Media und im Kommentarbereich gerne wissen, welchen Tabellenplatz Sie dem FCL zugewiesen haben und warum die Mannschaft genau dort landen wird. Die Auflösung der Prognosen folgt demnächst.

Volltreffer! Wie bereits erwähnt, war die LZ-Community im vergangenen Sommer äusserst erfolgreich bei der Abstimmung zur Saison 2022/23. So haben die Leserinnen und Leser damals konkret abgestimmt: