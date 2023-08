Luzerner Allmend Gepackte Koffer für Alpstaeg und ein lauter Knall – FCL-Fans zeigen Präsenz an der GV Über 1000 FCL-Fans kreuzten auf der Luzerner Allmend auf und verfolgten die GV zu Hunderten von der Haupttribüne aus. Am Schluss verabschiedeten sie sich mit einem Riesenchlapf.

Exklusiv für Abonnenten

Wie viele Fans werden kommen? Die Spannung war gross im Vorfeld der Generalversammlung der FC Luzern-Innerschweiz AG vom Donnerstag. Vor allem nachdem die auf denselben Abend angesetzte und entscheidende ausserordentliche Sitzung der FCL-Holding verschoben worden war. Nun, sie kommen trotzdem. Über 1000 FCL-Fans sind es am Ende, die an der GV teilnehmen. «Ich bin überwältigt», sagt etwa Matthias (59) aus Stans. Warum ist er dabei? Er sagt:

«Wir wollen ein Zeichen setzen, dass wir hinter den Leuten stehen, die jetzt beim FCL das Sagen haben, weil sie einen guten Job machen.»

Besammlung der Fans vor der Swisspor-Arena. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 3. November 2022)

Um 18 Uhr, eine Stunde vor dem geplanten GV-Start ist es noch ruhig vor der Swissporarena. Es hat mehr Journalisten als Fans. Das ändert sich gegen 18.30 Uhr. Immer mehr Anhängerinnen und Anhänger des Clubs treffen auf dem Vorplatz ein. Eine Gruppe trägt ein Transparent mit der Aufschrift «Alpstäg dini Koffere send packt» und führt einen gebastelten Riesenkoffer mit sich. Für die GV in der Business Lounge existiert eine Eingangskontrolle. Doch dann um 18.35 Uhr wird der Eingang zum Sektor A geöffnet. Jetzt strömen die Fans ins Stadioninnere, zur Haupttribüne. Der FCL hatte angekündigt, dass es für alle Platz haben werde an der GV. Voilà.

Über die Stadionlautsprecher wird um 19 Uhr verkündet, dass sich der GV-Start verzögert. Immer mehr Fans lassen sich derweil auf den Sitzen nieder. Kurz darauf dürfen einige sogar noch in die Business Lounge wechseln - bis diese voll ist. Dann geht's los. Laut FCL-Angaben rund 750 Fans verfolgen die GV draussen auf den beiden Stadionscreens. Darunter Roger (31) aus Emmenbrücke. Er sagt: «Wir sind da und müssen Präsenz markieren, denn wir lassen nicht alles mit uns machen.» Im Gegensatz zu vielen anderen FCL-Fans ist er nicht das erste Mal an einer GV dabei.

FCL-Fans verfolgen die GV auf den Stadionscreens. Bild: hor

Zwischendurch lässt die Konzentration bei den Zuhörerinnen und Zuhörern freilich etwas nach. Kein Wunder bei den vielen Zahlen, die ihnen an einer GV um die Ohren geschlagen werden. Spätestens bei der Wahl des Verwaltungsrats kommt aber Stimmung auf. Die Fans feiern Stefan Wolf & Co. mit Standing Ovations und «Ho Ho Hopp Lozärn!»-Rufen. Aus ihrer Sicht ist auch die Verschiebung der Holding-GV «ein erster wichtiger Etappensieg auf dem Weg zu einem FCL, der sich endgültig aus der Geiselhaft von Bernhard Alpstaeg befreien kann», wie die Protestbewegung «Zäme meh als 52%» auf ihrer Website schreibt.

Darf man noch im Schützenhaus Bier trinken?

Als eine der ersten hatte Melanie (42) aus Emmenbrücke bei «Zäme meh als 52%» unterschrieben, wie sie sagt – mittlerweile sind es über 18'000 Unterstützende. Sie sagt: «Es ist mir und uns allen ein grosses Anliegen, dass es mit dem FCL weitergeht - es ist unser FCL und nicht der Club einer Person.» So sehen das wohl alle, die am Donnerstagabend an der GV teilnehmen. Mehrfach hallen «Alpstaeg raus!»-Rufe durch das Stadion.

Apropos Alpstaeg. Ein Teilnehmer will am Schluss der GV wissen, ob das Geld, das er im Restaurant Schützenhaus für ein Bier ausgebe, in dessen Tasche landet. Nun, dem ist so, er ist der Pächter. Doch die Fans werden ermahnt: «Das Schützenhaus-Team hat Gäste verdient, bestraft es nicht.» Und so treffen sich viele FCL-Fans danach doch zu einem Absacker dort. Nicht ohne sich vorher aber draussen mit einer ohrenbetäubenden Knallpetarde von der GV zu verabschieden. Wummm!