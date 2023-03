Alpstaeg-Konflikt Stadt Luzern und Swiss Football League brechen Vermittlungsgespräche ab – so geht es weiter mit dem FCL Am Montag führten die involvierten Parteien zum letzten Mal Gespräche über die Zukunft des FCL in der Swissporarena: Ein konkretes Ergebnis wurde dabei allerdings nicht erreicht.

Die Swissporarena als Ort des Geschehens: Wie es hier weitergeht, ist noch unklar. Bild: Keystone/Urs Flüeler

Wie geht es mit dem FC Luzern in den kommenden Jahren weiter? Die Situation ist seit dem Alpstaeg-Konflikt verfahren. Nun haben sich der Luzerner Stadtrat, die Swiss Football League und Vertreter der Konfliktparteien am Montag zum letzten Mal zu einem Gespräch getroffen. Ziel der Vermittlungsgespräche war es, den Weg für eine gütliche Einigung zu ebnen – erfolgreich war man dabei aber nicht. So hätten die Gespräche zu «keinem konkreten Ergebnis» geführt, wie die Stadt Luzern in einer Mitteilung schreibt.

Die Vermittlungsgespräche werden deshalb abgebrochen. Grund dafür ist gemäss Stadt Luzern die Entwicklung des Konflikts zwischen der FCL Holding bzw. FC Luzern-Innerschweiz AG einerseits und Bernhard Alpstaeg andererseits. Wie die Gespräche genau abgelaufen sind bleibt allerdings unklar – weder die Stadt Luzern noch die Swiss Football League geben gemäss Medienmitteilung Auskunft über den konkreten Inhalte. Die Parteien würden die Gespräche nun bilateral weiterführen.

Klar ist: «Die Stadt Luzern wird sich nun mit allen Mitteln dafür einsetzen, dass das Stadion auf der Luzerner Allmend weiterhin seiner angestammten Nutzung als Austragungsort für Spitzenfussball zugeführt wird.» Die Swiss Football League wiederum wolle sich auf die ordnungsgemässe Durchführung des laufenden Lizenzierungsverfahrens konzentrieren.

«Es muss alles darangesetzt werden, um das Fortbestehen des FCL zu gewährleisten»

Stadtpräsident Beat Züsli bedauert die Entwicklung: «Der FC Luzern spielt für die Stadt Luzern, die Region und die ganze Schweiz eine sportpolitisch wichtige Rolle. Es muss alles darangesetzt werden, um das Fortbestehen des FCL zu gewährleisten». Er hoffe dabei, dass der Konflikt innert nützlicher Frist zu einem Ende kommt.

Bereits Anfang Februar hatte der Stadtrat kommuniziert, «dass er das Geschehen rund um den FC Luzern mit Besorgnis verfolgt». Er forderte die Beteiligten damals dazu auf, sich für den Fussballsport in Luzern und der ganzen Zentralschweiz einzusetzen und lud dementsprechend zu den bereits erwähnten Vermittlungsgesprächen ein. (lga)