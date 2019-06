Bildstrecke

Das letzte Spiel im alten Allmend-Stadion: 10 Jahre ist es her

Auf den Tag genau zehn Jahre ist es heute her, als das allerletzte Spiel im alten Allmend-Stadion stattfand: Zuerst stand die Partie zwischen dem FC Luzern und Lugano am Rande des Abbruchs, dann sicherte sich der FCL mit einem 5:0 den Ligaerhalt. Am Schluss ergatterten Fans noch ihr persönliches Allmend-Souvenir.