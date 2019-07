Leserdebatte «Machets guet, gäbet Gas» – Christian Schneuwly verlässt den FC Luzern per sofort Das ist eine Überraschung: Der FC Luzern und Christian Schneuwly gehen per sofort getrennte Wege. Der 31-jährige Freiburger äusserte den Wunsch der Vertragsauflösung.

Wohin führt sein Weg? Beim FC Luzern schliesst sich das Kapitel Christian Schneuwly. (Bild: Martin Meienberger/freshfocus)

(jwe) Der FC Luzern teilt am Mittwochmorgen mit, dass Christian Schneuwly den Verein auf eigenen Wunsch per sofort verlässt. Gemäss Mitteilung wurde die Trennung am Dienstagabend nach letzten Gesprächen im gegenseitigen Einvernehmen vollzogen. Der Vertrag wäre noch bis Ende dieser Saison gültig gewesen.

Sein letzter Einsatz für den FC Luzern: Beim 0:0 gegen den FC Zürich wird Christian Schneuwly in der 75. Minute eingewechselt. (Bild: Martin Meienberger, Luzern, 28. Juli 2019) Christian Schneuwly jubelt für den FC Luzern. (Bild: Urs Flüeler / Keystone, Luzern, 25. Juli 2019) Traf gegen Klaksvik in der Nachspielzeit: Christian Schneuwly. (Bild: Martin Meienberger / Freshfocus, Luzern, 25. Juli 2019) Traf gegen Klaksvik in der Nachspielzeit: Christian Schneuwly. (Bild: Martin Meienberger / Freshfocus, Luzern, 25. Juli 2019) FCL-Trainer Thomas Häberli zeigt Christian Schneuwly, wo er zu stehen hat. (Bild: Martin Meienberger, St. Gallen, 20. Juli 2019) Christian Schneuwly trauert einer verpassten Chance nach. (Bild: Jean-Christophe Bott / Keystone, Sion, 7. April 2019) Sohn Nico gratuliert Christian Schneuwly zum Tor zum 2:0 im Spiel gegen den St. Gallen. (Bild: Alexandra Wey / Keystone, Luzern, 10. März 2019) Trug die Captainbinde für den verletzten Claudio Lustenberger: Christian Schneuwly. (Bild: Urs Flüeler / Keystone, Luzern, 30. September 2018) Christian Schneuwlys Jubel, zusammen mit Simon Greter. (Bild: Walter Bieri / Keystone, Zürich, 11. Februar 2018) Christian Schneuwly (links) foult seinen Bruder Marco, der bei Sion spielte. (Bild: Jean-Christophe Bott / Keystone, Sion, 20. August 2017) Luzerns Christian Schneuwly beteiligt sich in einer Rudelbildung nach dem 2:2 im Spiel FC Luzern gegen Grasshoppers. (Bild: Philipp Schmidli, Luzern, 6. August 2017) Christian Schneuwly bejubelt das 3:0 gegen den FC St. Gallen. (Bild: Philipp Schmidli, Luzern, 23. Oktober 2016) Christian Schneuwly posiert für unseren Fotografen in der Swissporarena. (Bild: Pius Amrein, Luzern, 19. August 2016) Christian Schneuwly (links) zusammen mit Bruder Marco beim Jassen auf der Fahrt im Zug nach Sassuolo. (Bild: Martin Meienberger / Freshfocus, 3. August 2016 Mitte Januar verpflichtete der FC Luzern Christian Schneuwly, hier im Trainingslager in Marbella. (Bild: Martin Meienberger / Freshfocus) Spielten einst beim FC Luzern zusammen: Christian Schneuwly (links) und sein Bruder Marco. (Bild: Martin Meienberger / Freshfocus) 16 Bilder Christian Schneuwly beim FC Luzern

FCL-Sportchef Remo Meyer:

«Christian hat uns klare Signale gegeben, dass er den Verein schnellstmöglich auf eigenen Wunsch verlassen möchte. Auch wenn wir diesen Entscheid bedauern, werden wir ihn so akzeptieren.»

Der 31-jährige Mittelfeldspieler war zum Ende der letzten Saison nicht mehr erste Wahl unter Trainer Thomas Häberli. Auch spielte der Freiburger keine Rolle mehr rund um das Kapitänsamt beim FCL. In der abgelaufenen Saison trug er die Binde als Vertretung für den verletzten Claudio Lustenberger.

Christian Schneuwly:

«Die unterschiedlichen Ansichten über meine zukünftige Rolle im Team waren für mich der ausschlaggebende Grund, diesen Entscheid zum jetzigen Zeitpunkt zu fällen. Ich bedanke mich beim FC Luzern für die vergangenen Jahre und wünsche dem Club weiterhin viel Erfolg.»

Auf Instagram postet Schneuwly dieses Bild und nimmt Abschied:

In den bisherigen drei Spielen schoss Schneuwly zwei Tore. Gegen Zürich am vergangenen Sonntag wurde er in der 75. Minute eingewechselt – nun ist also seine Zeit beim FC Luzern vorbei. Im Winter 2016 kam er von Zürich in die Innerschweiz und absolvierte seither 138 Spiele für den FCL.

