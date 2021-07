Conference League Qualifikation Feyenoord Rotterdam besiegt Drita in extremis und trifft nun auf den FC Luzern Der Gegner des FC Luzern in der 3. Qualifikationsrunde der Conference League ist bekannt: Wie erwartet bekommt es die Mannschaft von Fabio Celestini mit dem niederländischen Spitzenklub Feyenoord Rotterdam zu tun.

Guus Til (links) schiesst Feyenoord Rotterdam mit drei Toren zum 3:2-Heimsieg über Drita aus dem Kosovo. Jetzt treffen die Holländer auf den FC Luzern. Bild: Tom Bode/Keystone (Rotterdam, 29. Juli 2021)

Feyenoord setzte sich in der 2. Qualifikationsrunde gegen den KF Drita Gjilan aus dem Kosovo durch. Und zwar nur mit grossen Schwierigkeiten: Nach dem 0:0 im Hinspiel von Pristina gingen die Osteuropäer in Rotterdam nach etwas mehr als einer Viertelstunde sogar 2:1 (16.) in Führung. Ehe Feyenoords 1:0-Schütze Guus Til in der zweiten Halbzeit dieses Rückspiel noch zweimal traf: In der 67. Minute glich er zum 2:2 aus, ehe ihm in der 90. Minute mit seinem dritten Tor noch der 3:2-Siegtreffer gelang.

Mit diesem knappen Vollerfolg hat sich Feyenoord Rotterdam wie erwartet für die 3. Qualifikationsrunde gegen den FC Luzern qualifiziert. Am kommenden Donnerstag (20.30 Uhr) empfangen die Innerschweizer die Holländer in der Swisspor-Arena zum Hinspiel, eine Woche später findet das Rückspiel im Stadion De Kuip in Rotterdam statt.

Guus Til ist von Spartak Moskau ausgeliehen

Beim dreifachen Torschützen Guus Til handelt es sich um einen 23-jährigen Offensivmann aus den Niederlanden. Der 1,86 Meter grosse Rechtsfuss hat bei Feyenoord einen Zweijahresvertrag bis Sommer 2023, allerdings ist Til von Spartak Moskau an den 15-fachen holländischen Meister ausgliehen. Bei den Russen besitzt er einen Kontrakt bis Mitte 2024.

2019 hatte Spartak Moskau den offensiven Mittelfeldspieler von AZ Alkmaar für eine Ablöse von 18 Millionen Euro gekauft. Guus Til ist immer noch der Rekordeinkauf der Russen. In der vergangenen Saison war der Holländer an den SC Freiburg ausgeliehen. Er kam für die Breisgauer in der Bundesliga nur zu sieben (Teil-)Einsätzen.

Für die Defensive des FC Luzern wird Guus Til ein Fixpunkt sein: Bekommen die Innerschweizer den Angreifer in den Griff, sind die Chancen zweifellos grösser, die Playoff-Runde zu erreichen. Erst danach stünde der FCL in der Gruppenphase der Conference League.