Derby findet am 20. August statt: Ab Montag gibt es Tickets für das Spiel FC Schötz gegen FC Luzern

Jetzt ist das Spieldatum bekannt: Auf dem Sportplatz Wissenhusen in Schötz steigt am 20. August das grosse Luzern-Derby. Tickets sind ab Montag, 18. Juli, beim Kiosk in Schötz erhältlich.