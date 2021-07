Cupsieger-Feier Anzeigen gegen FC Luzern und gegen unbekannt eingereicht Am 24. Mai 2021 fanden in der Stadt Luzern unbewilligte Feierlichkeiten anlässlich des Cupsiegs des FC Luzern statt. Die Luzerner Polizei hat die Ermittlungen abgeschlossen und bei der Staatsanwaltschaft Anzeigen eingereicht.

Die Fans feierten den Cupsieg in Luzern. Bild: Luzern, 24. Mai 2021)

Am 24. Mai 2021 haben in der Stadt Luzern rund 10'000 Personen an Feierlichkeiten anlässlich des Cupsiegs des FC Luzern teilgenommen. Die Luzerner Polizei hat inzwischen Ermittlungen getätigt, ob es an den Feierlichkeiten zu möglichen Straftatbeständen gekommen ist.



Die Luzerner Polizei hat die Ermittlungen abgeschlossen und bei der Staatsanwaltschaft zwei Anzeigen eingereicht, schreibt die Luzerner Polizei in einer Mitteilung. Die erste Anzeige richtet sich gegen die FC Luzern Innerschweiz AG wegen Widerhandlung gegen die Bundesgesetzgebung (Verstoss gegen die damals geltende Covid-19-Verordnung).



Eine zweite Anzeige wurde gegen unbekannte Täterschaft wegen Widerhandlung gegen das Sprengstoffgesetz eingereicht. Durch mehrere unbekannte Täterschaften wurden auf dem Sempacherplatz, auf dem Weg zur Messe Luzern und vor der Messehalle mehrere Feuerwerksbatterien, Feuerwerkskörper, Handlichtfackeln, Rauchpetarden und Knallkörper gezündet.



Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Luzern. (zfo)