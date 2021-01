Matchbericht & Noten «Insgesamt fehlt es uns etwas an Qualität» – der FCL macht zu wenig aus 67 Minuten Überzahl Die Mannschaft von Fabio Celestini kommt auch im ersten Heimspiel nicht auf Touren: Der FC Luzern spielt nur 2:2 gegen Aufsteiger Lausanne.

Obwohl FCL-Innenverteidiger Stefan Knezevic in der 81. Minute noch der Ausgleich zum 2:2-Endstand gelang, machte der Torschütze nach dem Spiel eine ernste Miene. Von Freude keine Spur beim 23-jährigen Seetaler, dabei hatte er in seinem 71. Super-League-Match seinen insgesamt vierten Treffer erzielt. Fast genau zwei Jahre musste er auf den Jubel über ein eigenes Tor warten. Stefan Knezevic sagte mit betrübtem Gesichtsausdruck: «Ich bin froh, habe ich wieder einmal getroffen, aber ein Sieg hätte mich mehr gefreut.»

Knezevic hielt seinen Ärger über die Gegentore nicht zurück: «Beim 1:1-Ausgleich der Lausanner haben wir kläglich versagt. Den 1:2-Rückstand kassierten wir in Überzahl. Ein Eigenfehler kann immer passieren – sollte aber nicht.»

Louis Schaub brilliert mit einem spektakulären Assist für Schürpf

Louis Schaub (rechts) leitet das 1:0 von Pascal Schürpf (links) mustergültig ein. Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 27. September 2020)

Dabei war der FC Luzern optimal in diese erste Heimpartie der Saison gestartet: Lucas Alves passte aus der eigenen Abwehr in die Spielfeldmitte zu Louis Schaub, der österreichische Internationale nahm den Ball an und spielte ihn aus der Drehung spektakulär in den Lauf von Pascal Schürpf. Der Flügel krönte die Kontervorlage mit einem präzisen Abschluss zum 1:0. Noch nicht einmal 50 Sekunden waren gespielt.

Doch der Aufsteiger aus Lausanne antwortete fast postwendend mit dem 1:1-Ausgleich in der 6. Minute: Ein öffnendes Zuspiel von Stjepan Kukuruzovic nutzte der frühere Luzerner Christian Schneuwly zur Torvorlage für Joël Monteiro. Der 21-jährige Portugiese spielte erstmals von Anfang an, weil U21-Nationalstürmer Andi Zeqiri vor dem Transfer zu Brighton in die Premier League steht und gar nicht mehr mit nach Luzern gereist war.

Für Joël Monteiro war das Spiel dann aber bereits nach etwas mehr als einer halben Stunde zu Ende. Aus taktischen Gründen musste er dem Abwehrmann Moritz Jenz Platz machen, da Lausanne ab der 23. Minute mit einem Mann weniger zu spielen hatte. Linksverteidiger Mickaël Nanizayamo hatte gegen Luzerns rechten Flügel Ibrahima Ndiaye zwar den Ball gespielt, aber seine Intervention war überhart und für den Luzern-Senegalesen gesundheitsgefährdend, so dass Schiedsrichter Alessandro Dudic den Franzosen Nanizayamo mit der roten Karte direkt vom Platz schicken musste. Übrigens erst, nachdem der Ref die Szene auf Intervention des VAR am Videobildschirm noch einmal angeschaut hatte. Lausannes Luzern-Rückkehrer Christian Schneuwly stellte nach dem Match objektiv fest: «Nanizayamo ist mit beiden Beinen voraus eingestiegen, das ist ein direkter Feldverweis.»

Nach diesem Foul gegen Ibrahima Ndiaye (in Blau) sieht Lausanne-Verteidiger Nanizayamo die rote Karte. Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 27. September 2020)

Doch die Luzerner konnten in der Folge mit elf Spielern gegen zehn Gäste nicht die besseren Chancen kreieren. «Die Lausanner sind tief gestanden, haben gut verteidigt», stellte Knezevic fest. FCL-Coach Fabio Celestini befand in seiner Analyse:

«Wir haben gute Sachen gemacht, aber auch Fehler begangen. Insgesamt fehlt es uns etwas an Qualität und Persönlichkeit.»

Der Tiefpunkt war gewiss das 1:2 in der 50. Minute: Nach einem eigenen Einwurf leitete FCL-Verteidiger Marco Bürki mit einem Fehlpass nahe des eigenen Tores den Lausanner Führungstreffer von Aldin Turkes ein.

Jungprofi Balaruban macht es als Linksverteidiger besser als Bürki

Bürki, der erst im Frühjahr aus Belgien zu den Innerschweizern gestossen war, zog einen rabenschwarzen Sonntagnachmittag ein. Schon beim 1:1 der Waadtländer war der Linksverteidiger nicht bereit, weshalb Knezevic seine Position im Abwehrzentrum verlassen musste, um Schneuwly zu attackieren. Der frühere FCL-Assistkönig passte zum völlig freistehenden Torschützen Joël Monteiro. 23 Minuten nach dem noch grösseren Fauxpas von Bürki beim 1:2 holte Celestini den Berner Bürki vom Feld. Für den behäbigen Abwehrmann setzte er den feingliedrigen Ashvin Balaruban auf derselben Position ein. Und siehe da, das 19-jährige Eigengewächs machte es eindeutig besser als der frühere YB- und Thun-Profi. Balaruban legte neun Minuten vor Schluss mit einem Querpass auf für Knezevic.

Glänzt mit einem Assist: der 19-jährige Ashvin Balaruban (rechts). Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 27. September 2020)

Doch wie erwähnt, das späte Tor von Stefan Knezevic bedeutete nur das 2:2-Unentschieden – trotz 67 Minuten in Überzahl. Glück hatte der FCL, dass das Notbremsefoul von Lucas Alves an Turkes (71.) von Dudic nur mit der gelben statt roten Karte bestraft wurde.

Die Luzerner haben nach zwei Ligapartien nur einen Punkt auf dem Konto, müssen am nächsten Sonntag (16 Uhr) zum FC Basel, der ebenfalls erst einen Zähler gewonnen hat.

Verteidiger Stefan Knezevic, der für den FC Luzern das Tor zum 2:2-Endstand schoss, fand klare Worte: «Als Spieler auf dem Feld weisst du, dass die zehn Minuten nach dem eigenen Torerfolg wichtig sind, da darfst du kein Gegentor erhalten. Wir haben in diesem Punkt kläglich versagt.» Mittelfeldspieler Lorik Emini sprach ein Problem bei Luzern an, dass sich schon im Cup gegen Thun (1:0) und beim Ligastart in Lugano (1:2) zeigte: Das Spiel in der Zone 3, der Offensivzone. «Wir müssen dort vorne mehr zusammen kombinieren, es dürfen nicht alle Stürmer in die Box laufen», so Emini. Marvin Schulz sieht das ähnlich: «Unsere Flanken müssen besser kommen und wir müssen in der Box präsenter sein.»

Trainer Celestini ist enttäuscht, lobt aber seine neuen Spieler

Der FCL-Trainer Fabio Celestini machte an der Pressekonferenz einen unzufriedenen Eindruck und bestätigte dies gleich selbst: «Ich bin enttäuscht. Der Ausgleich nach unserer frühen Führung kam zu schnell. Über das ganze Spiel fehlten uns das Tempo und die Qualität. Wir hatten viele Räume, aber uns fehlte das Vertrauen, diese zu nutzen.» Zum zweiten Gegentor sagte Celestini: «So ein Fehler darf nicht passieren.» Mit seinem neuen Spieler Louis Schaub war der FCL-Trainer zufrieden. Er lobte den ersten Startelf-Einsatz des Österreichers. «Er war aktiv, wollte den Ball. Louis kann unser Spiel verbessern und bringt Qualität mit.» Wie schon in Lugano fehlte Luzern Francesco Margiotta, der Stürmer will wohl weg.



Die Torschützen Schürpf und Knezevic sowie Assistgeber Schaub sind die Besten – Verteidiger Marco Bürki ist der Schwachpunkt im Luzerner Team.

Luzern – Lausanne-Sport 2:2 (1:1)

1000 Zuschauer. – SR Dudic. – Tore: 1. (0:46) Schürpf (Schaub) 1:0. 6. Joël Monteiro (Schneuwly) 1:1. 50. Turkes (Boranijasevic) 1:2. 81. Knezevic (Balaruban) 2:2.

Luzern: Müller; Sidler (60. Ugrinic), Knezevic, Lucas, Bürki (73. Balaruban); Emini, Ndenge (60. Alounga), Schulz; Schaub, Schürpf, Ndiaye (76. Lang).

Lausanne-Sport: Diaw; Loosli, Elton Monteiro, Nanizayamo; Boranijasevic, Puertas (82. Gétaz), Kukuruzovic, Flo; Schneuwly (70. Bares); Turkes (82. Zekhnini), Joël Monteiro (44. Jenz).

Bemerkungen: Luzern ohne Grether, Burch, Schwegler und Binous (alle verletzt) sowie Margiotta (nicht im Aufgebot) und Alabi (nicht spielberechtigt), Lausanne-Sport ohne Falk, Geissmann, Koura und Schmidt (alle verletzt) sowie Brazão (nicht spielberechtigt) und Zeqiri (nicht im Aufgebot). 23. Rote Karte gegen Nanizayamo wegen Fouls. Verwarnung: 5. Flo (Foul). 33. Sidler (Foul). 55. Turkes (Foul). 71. Lucas (Foul). 75. Kukuruzovic (Foul). 90. Bares (Foul).