Der FC Luzern und Thomas Häberli trennen sich per sofort Der FC Luzern hat sich per sofort von Trainer Thomas Häberli getrennt. Damit half dem unter Druck geratenen Coach auch der 2:1-Sieg am Sonntag gegen Basel nichts mehr.

Peter Schneider, KEYSTONE

(sda) Häberli hatte die Mannschaft erst im vergangenen Februar nach der Entlassung von René Weiler übernommen und mit einer starken Rückrunde noch auf Platz 5 geführt. In dieser Saison lief aber nicht viel nach Wunsch. Vor dem überraschenden Erfolg gegen Basel hatten die Luzerner seit Ende Oktober sechs Meisterschaftsspiele in Folge verloren. Als Tabellenachter hat der FCL nur vier Punkte Vorsprung auf den Barrage-Platz (Neuchâtel Xamax). Man habe sich den Entscheid nicht leicht gemacht, erklärte FCL-Sportchef Remo Meyer. Aber:

«Die Mannschaft hat sich während einem grossen Teil der Vorrunde nicht in der Art und Weise präsentiert, wie wir uns dies vorgestellt haben und entsprechend wollen wir mit Blick auf die Rückrunde einen neuen Impuls und ein Zeichen setzten.»

Thomas Häberli ist per sofort nicht mehr Trainer des FC Luzern. Danke für deinen Einsatz und deine Arbeit, Häbi.



Weitere Infos dazu gibt's auf https://t.co/jjz53LPrmA.#FCL #nomeLozärn #seit1901fürimmer pic.twitter.com/NVoEYdfvBm — FC Luzern (@FCL_1901) December 16, 2019

Zum Verhängnis wurde dem langjährigen YB-Spieler, der aber aus dem Luzerner Hinterland stammt, sicher auch die stete Unruhe im Verwaltungsrat und rund um den Verein. Einziger Lichtblick in diesem Herbst waren die Cup-Wettbewerbe. In der Europa League erreichte der FC Luzern die 3. Qualifikationsrunde, wo er aber gegen das übermächtige Espanyol Barcelona chancenlos war. Und im Schweizer Cup stehen die Luzerner im Viertelfinal, wo sie am 3. März auf die Young Boys treffen.