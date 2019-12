Live ab 11 Uhr: Die FCL-Medienkonferenz mit Sportchef Meyer und Präsident Studhalter Thomas Häberli ist nicht mehr Trainer des FC Luzern. Weshalb musste er gehen? Seit wann steht sein Abgang fest? Und wer wird sein Nachfolger? Verfolgen Sie die Medienkonferenz ab 11 Uhr im Liveticker und -stream.

Die Medienkonferenz

Im FC Luzern wollte sich gestern niemand zur Causa Häberli äussern. Sportchef Remo Meyer und Präsident Philipp Studhalter treten heute um 11 Uhr vor die Medien. Wir sind gespannt auf die Antworten zu den drängendsten Fragen: Weshalb musste Thomas Häberli gehen? Seit wann steht sein Abgang fest? Und wer wird sein Nachfolger? Wir tickern für Sie live. Ausserdem können Sie die Medienkonferenz in diesem Artikel auch im Livestream von Tele 1 verfolgen.

Die Ausgangslage

Die sechs Niederlagen in Serie waren zu viel: Thomas Häberli wurde am Montag als Trainer des FC Luzern freigestellt. Just am Tag nach dem grossartigen 2:1-Sieg über Basel. Häberli hatte in den letzten Partien notgedrungen viele junge Spieler in die erste Mannschaft integriert und ansehnlichen Fussball spielen lassen. Doch die Zahlen sprechen gegen ihn: Nur 18 Punkte hat der FCL in den ersten 18 Meisterschaftsspielen gesammelt. Er liegt zur Saisonhälfte auf Platz 8. Der Vorsprung auf Xamax, das sich auf dem Barrage-Platz befindet, beträgt nur vier Zähler. Immerhin: Im Schweizer Cup hat sich der FCL für den Viertelfinal qualifiziert.