Super League FCL-Keeper Vaso Vasic spielt nach fast zehn Monaten Pause endlich wieder und verrät: «Die gelbe Karte in der Barrage hat mir geholfen» Vaso Vasic ist so etwas wie der bravere der beiden FCL-Goalies. Der Ersatzkeeper verteidigt allerdings Marius Müller, die Nummer eins, und spricht über seine Verwarnung im Alles-oder-nichts-Spiel auf der Bank.

Exklusiv für Abonnenten

FCL-Goalie Vaso Vasic in Aktion, beobachtet von den Zuschauern in Schötz. Bild: Philipp Schmidli / Keystone (Schötz, 20. August 2022)

Die 800 FCL-Fans hinter dem Tor begrüssten Vaso Vasic vor dem Cupspiel in Schötz, als ob der 32-Jährige immer das Tor der Blau-Weissen hütet. «Vaso Vasic»-Sprechchöre hallten durch die Sportanlage Wissenhusen. Um Marius Müller blieb es für einmal ruhig. Die Luzerner Nummer eins wärmte sich mit Goalietrainer Lorenzo Bucchi ein, beide schienen froh zu sein, dass sie nach turbulenten Tagen nicht mehr im Fokus standen.

Vasic dagegen genoss die Ovationen.

«Ich bin wirklich sehr dankbar, dass mich die FCL-Fans so toll unterstützten»,

sagte er nach dem 4:0-Sieg gegen den 1.-Liga-Klub FC Schötz.

Eine grosse Schar junger Anhänger stand an für ein Autogramm. Lange hatte der Ersatzgoalie auf dieses 16. Pflichtspiel mit dem FC Luzern gewartet. Zuletzt war er am 31. Oktober 2021 in einem Ernstkampf zwischen den Pfosten gestanden. 1:1 trennte sich die Mannschaft des damaligen Trainers Fabio Celestini in Lausanne vom späteren Absteiger. Vor Vasic verteidigte noch Holger Badstuber. Im nächsten Match kehrte Müller nach überstandener Adduktorenverletzung ins Tor zurück.

Das lange Warten aufs Comeback

Neun Monate und 20 Tage vergingen bis zum Comeback von Vasic, dem erfahrenen Ersatzkeeper mit 76 Spielen in der Super League, 77 in der Challenge League sowie weiteren 40 Partien als Profispieler.

Sein Können konnte der Ex-GC-Mann für Luzern schon mehrfach unter Beweis stellen. Nach einer Eingewöhnungszeit präsentierte sich der fussballerisch überzeugende Schlussmann auch auf der Linie stark. Dennoch sorgte der im Aargau aufgewachsene serbische Bosnier im letzten Herbst nie für Polemik – auch jetzt nicht:

«Ich konzentriere mich darauf, dass ich meine Chance nütze und der Mannschaft helfen kann.»

Vaso Vasic beim Aufwärmen vor einem Heimspiel in der Swisspor-Arena. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 13. März 2022)

Die Rollen sind klar verteilt: Müller ist Stammgoalie, Vasic sein Stellvertreter. Eine dauerhafte Rochade ist im Cup nicht vorgesehen: Mario Frick stellte klar, dass er ab dem Sechzehntelfinal Mitte September beim Challengeligisten Bellinzona überprüft, wer in guter Verfassung ist. «Egal, ob Torhüter oder Feldspieler – es können nur Profis spielen, die in Form sind.»

Kritisch betrachtet klingen die Worte von Coach Frick nicht gerade wie ein Vertrauensbeweis. Vasic weiss aber, wie sich ein Profi zu verhalten hat: «Am Schluss entscheidet immer der Trainer, wer eingesetzt wird.»

Mann mit Bibelsprüchen mag Marius Müller

Der bei Mitspielern und Fans beliebte Fussballer ist in der öffentlichen Wahrnehmung so etwas wie der bravere der beiden FCL-Goalies. Gerade nach letzter Woche, wo der als Polterer bekannte Müller mit der unpassenden, homophoben Äusserung ins Kreuzfeuer der Kritik geriet. Doch Vasic ist der Letzte, der die Polemik um den Konkurrenten für sich nutzen möchte. Er erklärt: «Klar hat jeder den Anspruch zu spielen. Aber die Hierarchie ist seit meinem ersten Arbeitstag in Luzern klar.» Vasic ist wichtig, dass solche Diskussionen gar nicht aufkommen, er sagt:

«Ich schätze Müller sehr, er bestätigte, was ich über ihn gedacht hatte: Er ist einer der besten Goalies der Schweiz und ein sympathischer Typ dazu.»

Der gläubige Christ, der regelmässig Bibelsprüche auf Instagram postet, machte auf seine eigene Emotionalität aufmerksam: «Die gelbe Karte im Barrage-Rückspiel hat mir geholfen.» Hintergrund: Vasic kassierte die Verwarnung gegen Schaffhausen kurz vor der Halbzeit auf der Bank. «Wir Ersatzleute lebten den Match voll mit, es ging um sehr viel für den ganzen Klub. Bei einem Gerangel mischte ich mich ein.» Als zweiter Goalie sei Gelb aber weniger schlimm gewesen, «als wenn ein anderer Ersatzspieler durch die Karte vorbelastet gewesen wäre.» Das heisst: Auch Vasic ist ein Schlitzohr, könnte in dieser Beziehung wohl gar mit Müller mithalten.

Beliebter Vaso Vasic: Junge FCL-Fans warten nach dem Cupmatch in Schötz geduldig auf das Ende der Interviews und ein Autogramm ihres Idols. Bild: Daniel Wyrsch (Schötz, 20. August 2022)