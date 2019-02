Live Die FCL-Medienkonferenz mit Trainer Thomas Häberli zum Nachlesen Am Freitagmorgen leitete Thomas Häberli sein erstes Training beim FC Luzern. Am Nachmittag wurde der neue Trainer den Medien vorgestellt. Hier finden Sie die wichtigsten Statements von Häberli und FCL-Sportchef Remo Meyer zum Nachlesen. Janick Wetterwald Die wichtigsten Punkte aus der Pressekonferenz Thomas Häberli hat einen bis im Sommer laufenden Vertrag unterschrieben. Der Vertrag enthält keine Klausel. Häberli: «Ich habe keine Angst, dass es nicht gut kommt. Es passt für beide Parteien – auch die Vertragsdauer von sechs Monaten.»

«Ich habe keine Angst, dass es nicht gut kommt. Es passt für beide Parteien – auch die Vertragsdauer von sechs Monaten.» FCL-Sportchef Remo Meyer erklärt, dass vor allem drei Faktoren für Häberli gesprochen hätten: 1. Er kennt die Super League. 2. Er ist mit der Region verbunden. 3. Er hat Erfahrung in der Arbeit mit jungen Spielern.

erklärt, dass vor allem drei Faktoren für Häberli gesprochen hätten: 1. Er kennt die Super League. 2. Er ist mit der Region verbunden. 3. Er hat Erfahrung in der Arbeit mit jungen Spielern. Häberli hat noch nicht entschieden, welcher Torhüter am Sonntag gegen den FC Zürich spielen wird.

13:23 Uhr

13:20 Uhr

Ein Journalist will von Häberli eine Erklärung zum Ende beim FCB. Häberli sagt: «Meine Zeit endete mit dem Ende des Engagements von Raphael Wicky.» Auf Nachfrage sagt er: «Es hatte nichts mit einer Vorahnung zu tun, dass ich beim FCL bald Chef-Trainer werde.» Er habe Ferien durchgeplant bis im April. «Das kostet mich noch etwas», sagt Häberli und lacht.

13:19 Uhr

Häberli führte schon Gespräche mit dem Spielerrat, um herauszufinden wo die Mannschaft steht, was die Baustellen sind, was gut läuft.

13:18 Uhr

«Fussball ist ein People-Business – es geht um Menschen. Wir versuchen nun in der kurzen Zeit nicht alles auf den Kopf zu stellen, sondern kleine Dinge zu verändern.»

13:16 Uhr

Häberli: «Der Glaube versetzt Berge und das können wir nur im Hier und Jetzt umsetzen.»

13:15 Uhr

«Ich will Menschen besser machen.» Häberli hat dafür auch eine Coaching-Ausbildung absolviert. Jetzt will er das in Tat umsetzen und zeigen, was er kann. «Oder eben nicht kann», fügt er an.

13:14 Uhr

Häberli will seine letzten Jahre, die er als Lernphase bezeichnet nicht missen. Seine Erfahrungen bei YB und dem FC Basel waren wichtig für ihn.

13:13 Uhr

Zur Goalie-Frage sagt Häberli mit einem Schmunzeln: «Da brauche ich noch 48 Stunden Bedenkzeit.»

13:12 Uhr

Kondi-Trainer Christian Schmidt gehört wieder zum Staff.

13:11 Uhr

Wieso vertraut Sportchef Meyer nach dem Weiler-Debakel auf den neuen Trainer Häberli: «Er denkt positiv mit dem, was wir haben und er kennt die Innerschweiz.»

13:10 Uhr

Bleiben die Assistenten? Häberli bestätigt. «Wir müssen uns noch finden. Da wird es kontinuierlich Verbesserungen geben.»

13:09 Uhr

Was erwartet Häberli von seiner Mannschaft? «Wir müssen nach vorne spielen. Dazu haben wir gute Offensivkräfte. Die Spiele gewinnt man aber nur, wenn man auch gut verteidigt.»

13:08 Uhr

«Ich habe die letzten FCL-Spiele gesehen. Die Qualitäten der Spieler kenne ich von einer Aussensicht. Den Staff muss ich auch noch genauer kennenlernen.»

13:07 Uhr

Häberli: «Es ist natürlich schön, das ich nun in Luzern arbeiten kann. Der Anfahrtsweg ist kurz.»

13:07 Uhr

Eine Klausel zur Verlängerung bei Ligaerhalt gibt es im Vertrag von Häberli nicht.

13:05 Uhr

Thomas Häberli: «Ich habe keine Angst, dass es nicht gut kommt. Es passt für beide Parteien – auch die Vertragsdauer von sechs Monaten.»

13:04 Uhr

Die erste Frage an Remo Meyer: Wieso nur ein Vertrag bis Sommer 2019? Meyer sagt: «Zentral sind die Spiele bis zum Saisonende. Danach schauen wir weiter.» Das Vertrauen sei aber vollends da.

13:03 Uhr

Nun spricht Häberli. Er freut sich auf die «Challenge» und wirkt sehr locker bei seinem Auftritt. Er weiss aber auch: «Ich muss liefern.»

13:02 Uhr

Es sei für Thomas ein Heimkommen. Weiter sagt Meyer, dass Häberli ein absoluter Teamplayer sei.

13:01 Uhr

FCL-Sportchef Remo Meyer erklärt die Verpflichtung von Häberli: «Thomas kennt die Super League und hat Erfahrung in der Arbeit mit jungen Spielern.»

13:00 Uhr

«Hallo zäme», sagt Thomas Häberli – er ist da! Markus Krienbühl macht die Begrüssung.

12:52 Uhr

Der Aufmarsch der Journalisten ist erwartungsgemäss gross. Die Kameras stehen bereit – alle warten auf Thomas Häberli, den neuen Cheftrainer des FC Luzern.

12:10 Uhr

Heute morgen leitete der Ballwiler Thomas Häberli bereits das erste Training des FC Luzern. Ein paar Bilder dazu:

Der neue FCL-Trainer Thomas Häberli bei seinem ersten Arbeitstag. (Bild: Martin Meienberger/freshfocus)

12:08 Uhr

Thomas Häberli erhält beim FCL einen Vertrag bis zum Ende dieser Saison. Es ist für den Ballwiler die erste Station als Cheftrainer im Profifussball. Erfahrungen als Assistenztrainer sammelte der 44-Jährige bei YB und zuletzt beim FC Basel.

FCL-Sportchef Remo Meyer sagt zur Verpflichtung von Häberli: «Es war für uns als Verein zentral, einen Trainer zu betrauen, der die Innerschweiz und die Werte des FC Luzern bestens kennt.»

11:57 Uhr

