Die Swisspor-Arena heisst auch die nächsten fünf Jahre Swisspor-Arena Die Swisspor Holding AG bleibt Namensrechte-Partner des Stadions des FC Luzern. Der Vertrag wurde um fünf Jahre verlängert. René Meier

Choreo der FCL Fans vor dem Fussball-Cup-Halbfinal gegen Thun. (Bild: Philipp Schmidli, Luzern, 23. April 2019)

Die Swisspor Holding AG mit Sitz in Luzern hat den Namensrechte-Vertrag mit der Stiftung Fussballsport Luzern vorzeitig um fünf Jahre verlängert hat. Damit wird das Stadion des FC Luzern bis mindestens 2026 weiterhin den Namen Swisspor-Arena tragen. Mit der Verlängerung des Vertrages bestärke die Swisspor Holding AG ihr Engagement im FC Luzern und den Wirtschaftsstandort Zentralschweiz im Allgemeinen, teilt der FCL mit.

«In erster Linie ist diese Vertragsverlängerung ein klares Bekenntnis von meiner Seite zum FC Luzern und zum Sport in der Zentralschweiz – mir liegt sehr viel am Verein und an seiner Nachwuchsabteilung, aber auch den vielen Menschen, die im Verein und in seinem Umfeld arbeiten», lässt sich Bernhard Alpstaeg, CEO und Verwaltungsratspräsident der Swisspor Holding AG, in einer Mitteilung zitieren.

Konstanz und Verlässlichkeit in der Partnerschaft seien wichtig für das Gelingen einer erfolgreichen Zusammenarbeit. Alpstaeg ist «überzeugt, dass wir alle gemeinsam in der Swisspor-Arena noch viele wunderbare Momente erleben werden».