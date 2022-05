Fussball Dritter Sieg in Folge: Luzern schlägt Sion auswärts 3:1 und zieht mit GC in der Tabelle gleich Der FC Luzern holt dank Toren von Dejan Sorgic, Marvin Schulz und Mohamed Dräger drei wichtige Punkte im Abstiegskampf. Zwei Runden vor Schluss hat er FCL den Grasshoppers aufgeschlossen.

Der FC Luzern bringt die Spannung im Abstiegskampf zurück. Die Mannschaft von Trainer Mario Frick siegte in der 33. Runde der Super League auswärts beim FC Sion 3:1. Die Zentralschweizer sammelten neun Punkte in den letzten drei Partien. Luzern kann damit weiter hoffen, den Barrage-Platz vielleicht doch noch verlassen zu können. Die Walliser verpassten es hingegen, den Ligaerhalt vorzeitig sicherzustellen.

Die Partie im Tourbillon begann ausgeglichen. Mit fortlaufender Spieldauer nahmen die Gäste das Zepter in die Hand. Doch Marvin Schulz und Dejan Sorgic verpassten die Luzerner Führung vorerst. Die Walliser waren bedacht, die Null zu halten.

Offensive Akzente konnte Sion in der ersten Halbzeit keine setzen. Kurz vor der Pause konnte der FCL reüssieren. Sorgic brachte Luzern nach einer Flanke von Samuele Campo verdient in Führung. Der Treffer kam mit gütiger Mithilfe des Heimteams zu Stande. Kevin Fikentscher segelte an der Flanke vorbei, der Walliser Goalie muss den Gegentreffer auf seine Kappe nehmen.

Auch in der zweiten Halbzeit blieb die Mannschaft von Trainer Paolo Tramezzani äusserst blass. Die beste Ausgleichs-Chance hatte Itatinga nach 54 Minuten.

Wenig später erhöhte Luzern auf 2:0. Schulz genoss an der Strafraumgrenze viele Freiheiten und versenkte den Ball souverän. Mohamed Dräger sorgte mit einem Traumtor (72.) für die Entscheidung. Sion konnte lediglich mittel Penalty verkürzen (86.), Anto Grgic traf vom Elfmeterpunkt. Luzern überzeugte auf der ganzen Linie, während Sion eine enttäuschende Leistung ablieferte. (swe)

FC Sion - FC Luzern 1:3 FC Sion FC Luzern Schüsse 11 14 Schüsse aufs Tor 5 8 Torumrandung 0 0 Ballbesitz 46 % 54 % Eckbälle 5 6 Fouls 9 9 Offsides 1 0 Gelbe Karte 2 2 Rote Karte 0 0

Sion – Luzern 1:3 (0:1)

Tourbillon. – 9600 Zuschauer. – SR Schärer.

Tore: 44. Sorgic (Campo) 0:1. 57. Schulz (Dräger) 0:2. 72. Dräger 0:3. 87. Grgic (Handspenalty) 1:3.

Sion: Fickenscher; Bamert, Ndoye, Benito; Zuffi; Cavaré (62. Saintini), Baltazar

(87. Araz), Grgic, Itaitinga (87. Adryan); Stojikovic, Karlen (62. Bua).

Luzern: Müller; Dräger (82. Sidler), Burch, Simani, Frydek; Schulz, Jashari, Campo

(70. Cumic), Gentner (82. Schürpf); Sorgic (70. Kvasina), Abubakar (56. Ndiaye).

Bemerkungen: Sion ohne Cipriano (gesperrt), Wesley, Fayulu und Kabashi (alle verletzt). Luzern ohne Ugrinic (gesperrt). Verwarnungen: 13. Karlen, 13. Simani (beide Unsportlichkeit), 20. Baltazar (Foul), 30. Schürpf (Ersatzbank/Reklamieren).

Marius Müller im Interview nach Spielschluss Video: PilatusToday

Mohamed Dräger im Interview nach Spielschluss Video: PilatusToday

17 Bilder 17 Bilder Jubeln nach dem Schlusspfiff (von links): Ibrahima Ndiaye, Samuel Alabi, Dejan Sorgic, Varol Tasar, Denis Simani und Lorik Emini. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Sion, 11. Mai 2022)