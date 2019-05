Video «Es fehlt der Optimismus, dass der FCL den 3. Platz schaffen kann» – der LZ-Fussballtalk vor dem Heimspiel gegen GC Der FC Luzern braucht dringend Punkte im Kampf um die Europa-League-Plätze und gegen die Barrage. Unsere Reporter analysieren die Ausgangslage vor dem Heimspiel am Sonntag (16 Uhr) gegen die Grasshoppers. Raphael Gutzwiller, Daniel Wyrsch

«Einwurf»: So lief der LZ-Fussball-Talk

00:40 - Europa-League-Platz oder Barrage?

01:05 - Rückblick auf den Match gegen Lugano

02:49 - Was beim FC Luzern gut läuft

03:24 - Kaderplanung beim FC Luzern

04:30 - Wer wird die neue Nummer 1 beim FC Luzern im Tor?

06:37 - Vor dem Match gegen GC

07:30 - So tippen die Reporter das Spiel FCL-GC