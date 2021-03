Fanaktion FC Luzern muss Finanzloch von 11,5 Millionen Franken stopfen Bis zum Ende der Saison 2021/22 beträgt die Finanzierungslücke beim FCL voraussichtlich 11,5 Millionen Franken. Nun hofft er auf Unterstützung der Fans.

Die Fankurve in der Swissporarena in Luzern blieb wegen Covid-19 lange Zeit leer. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 6. März 2020)

(spe) Der FC Luzern steht aufgrund der Coronapandemie vor grossen wirtschaftlichen Herausforderungen. Bis zum Ende der Saison 2021/22 betrage die Finanzierungslücke des Klubs nach aktueller Planung 11,5 Millionen Franken, gibt der FCL am Donnerstagabend bekannt. Angesichts des hohen Betrags hätten sich die Aktionäre des FC Luzern im Februar 2021 dazu entschlossen, einen Kapitalschnitt vorzunehmen und so die FCL Holding AG von allen Altlasten zu befreien. Anschliessend haben die beiden Aktionäre Bernhard Alpstaeg und Josef Bieri gemeinsam 6,5 Millionen Franken in den Club eingeschossen.

Zusätzlich hat der FC Luzern 5 Millionen Franken in Form von Bundesdarlehen oder weiteren Darlehen aufgenommen, heisst es weiter. Diese müssen bis spätestens Ende 2023 zurückgezahlt werden. Eine Refinanzierung bis Herbst 2022 sei deshalb dringend notwendig.

Namen der Unterstützer im Kabinengang

Gefordert seien nun alle, denen der FC Luzern am Herzen liege. Der Klub lanciert deswegen die Aktion «Zäme för de FCL». Alle aktuellen Saisonkarteninhaber werden nach Abschluss der Meisterschaft ihr Abo für die Saison 2021/22 zugestellt bekommen. Wie viel die Fans für ihre Saisonkarte bezahlen wollen, entscheiden sie selber. Wer sich dazu entschliesst, einen Beitrag einzuzahlen, wird namentlich im Kabinengang der 1. Mannschaft verewigt, verspricht der FCL auf seiner Website.

Update folgt...