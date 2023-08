Fangewalt Stadtpolizei St.Gallen vor Spiel gegen FCL besorgt: Luzerner sollen zu Hause bleiben Der Gästesektor im Kybunpark bleibt am Sonntag gesperrt. Dennoch dürften Anhänger des FC Luzern anreisen. Das stellt die Polizei vor neue Herausforderungen.

St. Galler-Anhänger zünden im FCL-Stadion Pyros. Bild: Claudio De Capitani/Freshfocus (20. 5. 2023)

Es ist das erste Zusammentreffen des FC Luzern und des FC St.Gallen nach den wüsten Strassenschlachten am 20. Mai 2023 in Luzern. Damals gingen die Anhänger der beiden Klubs beim Bundesplatz aufeinander los. Es gab mehrere Verletzte.

Polizei: Ermittlungen laufen noch Vier Personen wurden bei den Ausschreitungen am 20. Mai 2023 nach dem Spiel des FC Luzern gegen St. Gallen verletzt. Für wie viele Personen die Strassenschlachten strafrechtliche Konsequenzen haben werden, ist noch unklar. Es wurden gemäss Polizei keine Personen angehalten oder festgenommen. Zu allfälligen Bussen sowie Stadion- oder Rayonverboten könne man wegen laufender Ermittlungen keine Angaben machen.

Am Sonntag nun spielen die Klubs wieder gegeneinander. Im Kybunpark in St.Gallen bleibt aber der Gästesektor für die Luzerner Fans gesperrt. Diese Strafe ist eine direkte Folge der Ausschreitungen und gilt für die ganze Saison, wenn die beiden Teams aufeinandertreffen. Dadurch soll auch das Risiko von gewaltsamen Ausschreitungen gesenkt werden.

Die Fankurven bezeichnen dies als Kollektivstrafe und kündigen eine Protestaktion an: Wie der Dachverband 1879 am Donnerstag in einer Mitteilung bekannt gibt, sollen am kommenden Spieltag aus Protest die Fankurven in allen Stadien der oberen zwei Ligen während den ersten 15 Minuten leer bleiben. Unterzeichnet wurde das Schreiben von 17 Fan-Organisationen, auch von den USL Luzern.

Die Sperrung des Gästesektors in St.Gallen stellt die dortige Polizei vor neue Herausforderungen. Denn anreisen und ins Stadion rein dürfen die Luzerner trotzdem. Auch wenn die Polizei nicht genau weiss, wie viele FCL-Anhänger am Sonntag nach St.Gallen fahren werden, verdichten sich die Anzeichen, dass mit einer grösseren Zahl zu rechnen ist. Wegen des gesperrten Gästesektors erfolgt die Anreise individuell – ohne Extrazüge.

«Individuelle Anreise kann Konfliktpotenzial erhöhen»

Das sei eine Herausforderung, lässt die Stadtpolizei St. Gallen verlauten. «Die individuelle Anreise kann das Konfliktpotenzial erhöhen, weil wir die beiden Fanlager nicht wie bei einem Extrazug trennen können», erklärt Polizeisprecher Roman Kohler gegenüber unserer Zeitung. Er appelliert deshalb an die FCL-Anhänger, zu Hause zu bleiben. Sollten trotzdem viele anreisen, werde die Stadtpolizei St. Gallen «gut aufgestellt sein und flexibel reagieren können».

Aktuell geht die Polizei zwar von einem friedlichen Spiel aus. Sollte es dennoch zu Ausschreitungen kommen, dürfte dies Konsequenzen haben. Wie die Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren auf Anfrage schreibt, müssten die Bewilligungsbehörden den Fall beurteilen. «Gestützt auf die konkreten Umstände würde entschieden, ob es weitere Stadionsperren für die folgenden Spiele gibt.» Betroffen wäre jenes Fanlager, von dem die Aggression allenfalls ausgeht am Sonntag.

FCL rät von geschlossener Anreise ab

Wie geht der FC Luzern mit der Situation um? Versucht er seine Fans von einer Reise nach St. Gallen abzuhalten? Auf Anfrage sagt Sprecher Markus Krienbühl, der FCL pflege mit seinen Fans «wie üblich einen sehr intensiven Kontakt». Wie viele Anhänger nach St. Gallen reisen werden, sei ihm nicht bekannt. «Wir haben sie daraus hingewiesen, dass sie nicht geschlossen anreisen sollen.»